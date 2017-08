Le grand quiz

D'accord, vous avez fait le rebelle en refusant de vous coucher pour assister au combat du siècle. Super, vous voulez une médaille ? Venez plutôt prouver votre valeur en montrant à tous que vous étiez assis sur votre canapé un dimanche après-midi ensoleillé, à vous délecter devant un Guingamp-Strasbourg plutôt qu'à flâner dans un parc.

Par Kevin Charnay

: C’est pas la peine de vous la péter auprès de tous vos amis à la machine à café, le nom du niveau, c’est « amateur » .: Vous êtes toujours le seul à considérer Diego Rolan comme un crack mondial. Il n’a toujours pas signé au Real Madrid : Votre femme est parti avec un Espagnol bien plus séduisant que vous. Et depuis, vous vous êtes juré de ne plus jamais donner d’importance à l’ Espagne : Votre bien-aimée en a marre du foot et vous a obligé à choisir un seul et unique match ce week-end. Vous avez paniqué et opté pour Alavès-Barcelone.: Vous ne vous intéressez absolument pas au football mais vous êtes suffisamment malin pour essayer tous les chiffres jusqu’à onze. Malhonnête.: Vous êtes Floyd Mayweather et aviez mieux à faire.: Rien à dire, vous êtes un vrai connaisseur de football. Et vous suivez le compte Instagram de Rose Bertram, aussi.: Vous êtes comme tout le monde au fond, vous ne suivez pas la Bundelsiga.: Non, ce n’est pas Nolan Roux qui n’a pas marqué depuis 1520 minutes en Ligue 1. Mauvaise langue.: Vous êtes quelqu’un de très fermé d’esprit et ne vous intéressez qu’au football français. Etes-vous Pascal Dupraz ?: Vous êtes un membre de l’alt-right américaine. Vous n’en avez rien à carrer de ce « sport de tarlouze » qu’est le soccer, mais vous êtes incollable concernant tout ce qui se rapporte à Adolphe.: Vous êtes Connor McGregor et aviez mieux à faire.: Votre vie est d’une tristesse abyssale.: Vous prenez ce quiz beaucoup trop au sérieux et êtes en train d’effrayer vos amis quand vous refusez de sortir le week-end parce que vous devez « réussir ce putain de mode légende » . Calmez-vous.: Vous avez triché, mais pas trop pour ne pas vous faire prendre. Vous irez loin dans la vie.: Les aveugles, les franc-comtois, les défenseurs marseillais, tout ce qui touche de prêt ou de loin au handicap vous intéresse.: Vous êtes un vrai supporter parisien. Un vrai de vrai. Et ce qui est triste, c’est qu’on vous mets dans le même sac que tous les autres footix parce que vous avez fait l’erreur d’acheter le maillot jaune floqué Neymar : Vous êtes une personne tout à fait normale.