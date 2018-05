Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

96

par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'était facile, alors descendez de quelques étages comme Sunderland.B-R-A-I-T-H-W-A-I-T-E. Vous le saurez pour la prochaine fois. Mais, c'est vrai que ce n'est plus le même homme sans sa touffe de cheveux.La classe de Benjamin Nivet n’est pas une raison pour ne vous intéresser qu’à la Ligue 1.Vous êtes mathématicien et les classements n’ont pas de secrets pour vous.Vous êtes supporter de Strasbourg. Vous avez répondu à la question sur votre club, vous avez mis Youtube pour revoir le but, puis vous avez couru partout. Une fois revenu, le chrono était terminé. «Quel plaisir prenez-vous à venir ici chaque lundi alors que vous n’avez pas vu un match de football depuis France-Brésil en 1998 ? Pardon, vous avez regardé la dernière finale de la Coupe de France parce que c'était le «» . Passez votre chemin, Philippe de Villiers.Et dire que la conseillère d’orientation, au collège, vous avait dit que vous ne réussiriez jamais rien dans la vie. Vous l’avez votre vengeance.Vous avez préféré regarder la cérémonie des trophées UNFP plutôt que Levante-Barcelone. Et vous n’auriez pas dû.Vous êtes un fanatique de Napoléon Bonaparte et, assez logiquement, vous n’êtes pas très fan de ce qui vient d’Angleterre.Vous êtes ascensoriste et vous êtes donc incollable sur les montées et les descentes.Vous êtes supporters du LOSC. Et la saison a été très très longue pour vous.Vous êtes encore là vous ?Vous êtes Jean. OptaJean.Il vous manquait juste 30 secondes pour choper la dernière réponse sur Google. Quel dommage. Il faudra taper plus vite la prochaine fois.Que vous ne connaissiez pas le buteur du Betis cela passe encore, mais que vous n’ayez pas reconnu Sophia Loren , ceci n’est pas acceptable. Cinémix.Votre père est marocain, votre mère est écossaise et vous avez fait toutes vos études en Russie. Un profil étonnant qui vous permet de briller en société.Vous n’y connaissez rien du tout au ballon rond, mais vous savez compter très très vite jusqu’à 1000. Et c’est déjà pas mal.Rassurez-vous, la caste des légendes est une élite fermée... dans laquelle Arsène Wenger et Michael Carrick se conjuguent désormais au passé.