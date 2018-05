Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

101

Par Kevin Charnay

Au pays des aveugles, les borgnes sont peut-être rois, mais ça reste simplement le mode amateur.Vous êtes supporter messin et avez coupé la télé trois minutes trop tôt dimanche soir.Trois questions hors France , trois mauvaises réponses. Tirez-en les conclusions que vous voulez sur votre ouverture d’esprit.La course au maintien, c’est tout ce qui vous fout les frissons. Vivement le multiplex et son petit jingle.Depuis que vous avez pris connaissance des problèmes de santé de Sir Alex , vous ne vous intéressez plus au football. On vous comprend.Vous vous êtes perdu ? On va bien s’occuper de vous.On peut commencer à vous prendre au sérieux, mais n’oubliez pas que vous chutez à chaque fois au même moment.Il faut commencer à faire le deuil, et arrêter de faire comme si Eder n’avait jamais existé.Vous êtes fier de taper tous les scores possibles et inimaginables chaque semaine pour gratter des points ?Vous êtes un féru de Premier League. Alors que c’est juste un championnat bien filmé.Vous n’y connaissez rien au football, mais comptez très vite jusqu’à 1060. C’est franchement impressionnant.On vous promet qu’on va trouver quelqu’un pour vous prendre en charge.Vous êtes une légende.Désolé pour le meilleur passeur du championnat autrichien. On sait que c’est un peu salaud.Les gens dans la moyenne sont ennuyants. Remettez-vous en question.Deux semaines en vacances à Rio ont suffi pour que vous vous preniez pour un Brésilien. Non, vous habitez bel et bien à Mont-de-Marsan. Pas Mont-de-Marsão.Vous êtes Rémi Garde Bienvenue dans le monde réel.