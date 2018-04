Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

Par Steven Oliveira

Bravo, vous connaissez Lionel Messi . Vous voulez une médaille ?Vous êtes supporter du Napoli et vous n’avez pas eu la force de répondre à toutes les questions.Comme Christophe Dugarry , vous aimez porter des serre-têtes, et comme lui, vous détestez la Serie A.Avec vous, l’amour est exclusif, alors vous ne regardez rien d'autre que la Ligue 1. C'est beau.» . Non, Ici c’estVous avez passé votre week-end à regarder les play-offs NBA. Vous aimez donc les statistiques à foison. Massimiliano Allegri a donc quelque chose à vous dire Ça commence à être costaud, mais on va attendre encore un petit peu pour la médaille.Vous êtes américain et vous ne connaissiez pas le principe de la relégation.Mais qu’est-ce-que vous a fait la Ligue 1 pour que vous n’y jetiez même pas un petit coup d’œil ? C’est de la faute de Benjamin Nivet , n'est-ce pas ?Seuls les championnats dits mineurs vous intéressent, et vous êtes pressé de découvrir ce sympathique club de Cologne Vous n’y connaissez rien au foot, mais vous êtes un mordu de géographie.Alors, c’était comment le Printemps de Bourges ?Félicitations, vous méritez amplement votre médaille. En revanche, il va falloir songer à vous faire interner.Vous pensiez réaliser votre premier 100% au mode légende, puis vous avez lu la question sur le championnat albanais.Ah bah oui, trois minutes c’est court pour aller chercher toutes les réponses sur Google.Vous faites le malin, mais vous ne connaissez même pas Andrej Kramarić. Footix.Vous avez réellement pris du plaisir à taper des chiffres au hasard durant trois minutes pour gratter deux points ?Arrêtez donc de pleurer, ce score fait de vous une personne tout à fait respectable.