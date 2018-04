Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

1

Par Steven Oliveira

Vous êtes du genre à mettre le mode débutant à FIFA et faire le fier après votre victoire 8-0 contre le Real Madrid avec Orléans Vous êtes portugais. Et depuis un certain Euro 2004, vous boycottez tout ce qui vient de Grèce Vous vous êtes promis de ne plus regarder une seconde de Ligue 1 tant que la situation de Ben Arfa ne s'améliore pas. #FreeHatemContrairement à Johnny Hallyday, vous, vous les connaissez ces joueurs de l’équipe de France Vous êtes un Flotovix. Au moins, vous avez du goût.Mais pourquoi venir ici tous les lundis matin alors que vous ne connaissez même pas la règle du hors-jeu ?Vous êtes un vrai mordu de ballon rond, vous.Deux R, un R et pas de I. Bon sang, ce n'est pas si compliqué à écrire Herrera.Vous êtes américain et vous ne comprenez pas ce principe de relégation.Vous êtes comme l’équipe de France de FedCup. Vous êtes attachant(e), vous avez des qualités, mais finalement vous vous écroulez dès que le niveau s’élève.Vous n’y connaissez rien au football, mais vous savez compter jusqu’à 31. Et c’est déjà pas mal.Vous avez profité du soleil pour enfilez les Ricard au bar en bas de chez vous, et personne ne peut vous juger pour cela.Vous avez déjà réussi à monter un meuble IKEA en dix minutes et sans notice, alors ce n’est pas un vulgaire quiz qui allait vous faire peur.Ne pas être né en 1966 est loin d’être une excuse valable. Vous connaissez très bien Cléopâtre et pourtant elle est née il y a plus de 2000 ans.Encore et toujours ce problème de dyslexie qui vous empêche de briller en société.Comme Arsène Wenger vous aimez porter des parkas, et comme Arsène Wenger vous êtes incollable sur les joueurs de moins de 20 ans.Vous êtes supporter du Téfécé, courage la saison est bientôt terminée.Ah pour hurler «» il y a du monde, en revanche dès qu’il faut parler ballon il n’y a plus personne.