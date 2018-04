Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

152

par Steven Oliveira

Comme le dit si bien Eddy Mitchell, ce quiz « c’est facile » , alors calmez-vous et concentrez-vous sur la manche suivante.Vous aimez bien le football certes, mais vous avez préféré vous caler devantet ce duo Liam Neeson-Rihanna plutôt que devant Marseille Montpellier . Et personne ne peut vous juger pour cela.Pour vous, la Premier League n’est que de la Ligue 2 bien filmée.Seuls les joueurs passés par la Ligue 1 vous intéressent. Alors, pour vous, Paulo Dybala n’est que le Ronny Rodelin du pauvre.Vous n’y connaissez foutrement rien au ballon rond. En revanche, vous savez compter jusqu’à six et c’est déjà pas mal.Mais qu’est-ce que vous foutez-là ?Vous n’êtes pas obligés de faire un tour d’honneur non plus. Vous le ferez quand vous réussirez le niveau suivant. Vous n’êtes pas Tony Yoka.Vous n’étiez pas au courant qu’il existait d’autres clubs en Allemagne que le Bayern Munich. Monchenglad quoi ?Encore et toujours ce satané problème de dyslexie qui vous empêche de briller en société.Bleu, blanc, rouge, vous êtes François le Français.Vous êtes supporters de Lille. Courage.Netflix ayant eu la brillante idée de mettre en ligne la partie 2 dece vendredi, vous n’avez pas vu une seule seconde de football ce week-end. En revanche, vous connaissez les paroles depar cœur.Vous êtes une personne très très dangereuse. Du genre à réussir un Rubik's Cube les yeux bandés.Vous avez révisé tout le week-end, mais vous avez fait la bêtise de faire l’impasse sur le championnat mexicain. Erreur de débutant.Eh oui, quatre minutes c’est un poil court pour chercher toutes les réponses sur Google.Vous êtes né en Russie d'un père mexicain et d'une mère tchèque. Il n'y a pas d'autres explications à ce score.Passer quatre minutes à écrire tous les scores et les années possibles et imaginables pour gratter deux points, c’est la vie que vous avez choisi de mener.C’est à cause de gens comme vous que les questions sur les scores vont bientôt disparaître.