Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

par Steven Oliveira

Le saviez-vous ? Il est plus difficile de réussir un œuf au plat que d’avoir tout bon à ce quiz, alors calmez-vous et concentrez-vous pour la manche suivante.Pour vous, la Ligue 1 rime avec PSG , alors ce week-end, vous avez totalement abandonné le championnat pour vous concentrer sur la Coupe de la Ligue. J'me réveille la tête en bois, j'suis pas fier. Encore bourré d'hier. » Voilà comment résumer votre dimanche où vous n’avez même pas eu la force d’allumer votre télévision.Seuls les joueurs passés par la Ligue 1 trouvent grâce à vos yeux. Et ce Lionel Messi a l'air de n'être qu’une pâle copie de Benjamin Nivet Vendredi soir,. Samedi soir,. Heureusement que TF1 a eu la bonne idée de diffuserdimanche soir pour vous permettre de regarder un peu de football.Vous pouvez circuler, il n’y a rien à voir pour vous ici.Vous pouvez commencer à vous la péter un peu, mais pas la peine non plus de l’afficher sur votreVous suivez le football depuis cinq ans, alors vous n’étiez pas au courant que le Paris Saint-Germain avait déjà perdu une rencontre de Coupe de la Ligue.Le dernier match de Premier League que vous avez regardé, Arsenal se battait encore pour le titre. Une éternité donc.La Ligue 1, tu l’aimes ou tu la quittes. Et décidément, vous, vous l’adorez.Vous êtes supporters de Saint-Étienne et cela va beaucoup mieux depuis quelques jours.Lundi férié, vous en avez profité pour vous aérer un peu l’esprit en partant en week-end prolongé en Corrèze. Et personne ne peut vous juger pour cela.Vous vous appelez Jean. Opta Jean.Ne pas être né en 1978 n’est en aucun cas une excuse. Jules César , ça vous dit quelque chose ? Et pourtant vous n’étiez pas devant votre téléviseur pour le voir se battre à Alésia en -52.Google est votre ami certes, mais la rapidité n’est pas votre principale qualité.Ah, quand les questions portent sur la France , il y a du monde, en revanche dès que cela traverse la frontière, cela devient plus difficile. Arrêtez de vous replier sur vous-même et partez à la découverte de ces belles démocraties que sont la Chine et la Russie Vous avez passé la soirée de dimanche à vous demander pourquoi vous aviez regardé Strasbourg Metz . Maintenant, vous avez votre réponse.Le problème n’est pas de ne pas connaître le leader de League Two, bien au contraire, mais plutôt de ne pas savoir compter jusqu’à cinquante.