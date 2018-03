Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

Par Kevin Charnay

Ça va, arrêtez de faire les malins. C’est écrit «» .Vous êtes supporter marseillais, et c’est physiquement trop dur d’écrire «» .Vous aimez le football presque autant que vous aimez la France Vous savez compter jusqu’à seize. Un grand bravo à vous.Vous êtes supporter lyonnais, et ce lundi, vous n’avez que «» à la bouche.Comment vous êtes-vous retrouvé là ?Disons qu’on peut commencer à vous prendre au sérieux.Arrêtez de mésestimer le football belge. C’est très sympa.Vous avez eu le bac avec 10,02 et en êtes très fier.Arrêtez de vous prendre pour un Espagnol parce que vous avez fait un an d’Erasmus à Barcelone. Ça agace tout le monde.Vous pensez toujours que Yoann Gourcuff est le futur Zidane.Vous vous êtes vraiment perdu, en fait.Vous êtes célibataire. Et ce n’est pas près de s’arrêter.Désolé pour Aleksandr Karapetyan.Très, très honorable. Vous êtes une belle personne.Chaque semaine, vous faites partie de ceux qui tentent de rentrer tous les scores possibles. Ça paye, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ?Le football, vous maîtrisez moyen. Mais les bagnoles, là y a du monde.Vous êtes quelqu’un de tout à fait normal.