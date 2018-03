Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vous venez juste de récupérer TF1 sur votre télé, alors vous n’auriez manqué pour rien au monde la « comédie ». Et tant pis pour les matchs du dimanche soir.Vous boycottez le championnat italien depuis le départ du Roi David et personne ne peut vous juger pour cela.Bleu, blanc, rouge, vous êtes François le Français.Grâce à, vous connaissez l’identité de Cristiano Ronaldo . En revanche, vous venez d’apprendre qu’il évoluait au Real Madrid.Allez ouste, du balai !Posez ce téléphone, vous appellerez votre maman lorsque vous aurez réussi le niveau suivant.M-K-H-I-T-A-R-Y-A-N. Vous n’avez jamais appris l’arménien à l’école ou quoi ?La Ligue 1 n’est peut-être pas le championnat le plus excitant, mais vous avez quand même le droit d’y jeter un petit coup d’œil de temps en temps. Au moins pour la grâce de Benjamin Nivet Vous n’êtes abonné qu’à SFR Sports, alors vous êtes incollables sur la Premier League, le championnat portugais et la boxe.» Non, ici c’est SoFoot.Vous êtes encore là, vous ?Vous êtes une personne très très dangereuse. Du genre à terminer le jeu le plus dur du monde sans perdre la moindre vie.C’est quand même dommage d’avoir révisé tout le week-end et de ne pas s’être aperçu que le championnat chinois avait repris ses droits.Il va quand même falloir faire quelque chose avec ce problème de dyslexie qui vous empêche de performer.Et oui, quatre minutes c’est quand même court pour aller chercher les réponses sur Google.Les questions sur les scores sont faites pour vous. Merci de faire l’effort chaque semaine de taper tous les scores possibles et imaginables.Les questions sur les scores sont faites pour vous. Alors, la prochaine fois ne vous arrêtez pas à 5-5 et faites des efforts. Merci.