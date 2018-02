Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, votre feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

166

Par Kevin Charnay

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tony Yoka était le meilleur du monde des amateurs lui aussi, après son sacre olympique. Aujourd’hui, tout le monde se fout de lui parce qu’il affronte des vigiles alcooliques. Alors ne faites pas trop le malin.Vous ne saviez pas que Mohamed Salah était gaucher. Et ça se dit fan de football.Passer sa vie dans la moyenne, c’est être sûr de ne jamais se faire remarquer. C’est un choix.Taper «» , «» et «» dans tous les quizz, c’est souvent s’assurer au moins deux bonnes réponses. Bien vu.Vous êtes supporter de Saint-Étienne. Alors ce lundi, c’est Mathieu Debuchy et rien d’autre.Vous venez de prendre une grosse claque dans la tronche. Votre amour propre est touché.Vous, vous avez le droit d’être brossé dans le sens du poil. Vous avez du mérite. Vous êtes la fierté de ce pays.Il va falloir apprendre à orthographier Milinković-Savić, parce que le bonhomme a de l’avenir. Surtout que «» .C’est quand même vachement moins stylé qu’il y a quelques mois, d’être supporter du FC Nantes.Benzema, Kane, Roux, vous êtes incollable sur les grands buteurs d’Europe.Vous savez compter jusqu’à 19. Propre.Mais vous avez sûrement plein d’autres qualités.Vous êtes probablement un psychopathe, sujet à devenir un tueur en série.T-E-O-D-O-R-C-Z-Y-K. Ça imprimera peut-être mieux comme ça pour la prochaine fois.Oui, oui, Matheus Dória appartient toujours à l’Olympique de Marseille.Il n’y a rien de glorieux à taper touts les scores possibles d’une rencontre pour obtenir quelques bonnes réponses. Prenez du recul, et regardez votre vie.Arrêtez de vous moquer de Serge Aurier, il ne mérite pas ça.Et vous avez eu froid tout le week-end.