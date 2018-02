Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, votre feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

138

Par Kevin Charnay

C’est grave de réclamer des compliments comme ça. Cela témoigne d’un réel problème de confiance en soi.Au bout d’un moment, il falloir apprendre à écrire « Lewandowski » . C’est pas si compliqué, il ne faut pas se laisser effrayer par la longueur du mot.Quatre questions hors Ligue 1, quatre erreurs. Faites preuve d’ouverture d’esprit, bordel.Six questions Ligue 1, six erreurs. Qu’est-ce que la France vous a fait, bon sang ?Vous ne connaissez rien au foot, mais vous avez la patience d’écrire chaque possibilité jusqu’à 23. C’est une belle qualité, la persévérance.On ne peut rien faire pour vous. Vous avez sûrement des connaissances dans plein d’autres domaines.On vous l’a déjà dit, ce n’est pas sur nous qu’il faut compter pour rebooster votre ego.Rochdale est une ville du nord-ouest de l' Angleterre , d'une population de 95 796 habitants. Située le long de la rivière Roch, elle est la principale agglomération du district métropolitain de Rochdale, dans le Grand Manchester. Voilà, vous saurez, maintenant.Vous obtenez juste la moyenne parce que vous savez compter jusqu’à quatorze. Qui a dit que les mathématiques ne servaient à rien dans la vie de tous les jours ?Vous adorez le football anglais. Vous êtes un mouton.Cela faisait sept ans que vous attendiez un but de votre joueur préféré : Francis Coquelin . On partage votre émotion.Qu’est-ce qu’il y a de drôle à foncer dans un mur ?Bon ok. On s’incline cette fois-ci. Vous avez le droit à nos plus sincères félicitations.On plaide coupable pour le leader du championnat bosnien, c’était pas fair-play.La Bosnie , la Turquie , la Grèce , l’ Australie , la Suisse , quel globe-trotter !Votre plaisir le lundi matin, c’est vraiment de tenter toutes les combinaisons de scores possibles ? Pas banal. Guillaume Hoarau à jamais dans votre cœur.Ne vous inquiétez pas, vous êtes simplement une personne qui possède une vie sociale.