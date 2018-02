Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, votre feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

Par Kevin Charnay et Steven Oliveira

Si personne n'est fier de vous dans votre entourage, changez de fréquentations. Parce que c'est super ce que vous faites, jusque-là.Nous non plus, on n'arrive pas à y croire pour Bouna. Mais il faut se rendre à l'évidence maintenant, c'est un immense joueur.Vous passez un lundi matin bien maussade. Ça va ?Vous, vous ne regardez que la Premier League, à savoir le «» . Non, ça fait six ans qu'un club anglais n'a pas gagné la C1, Manchester City est déjà champion, et l'ambiance dans les stades est pourrie. Redescendez.Vous n'y connaissez rien au foot, mais vous savez compter jusqu'à cinq. Impressionnant.Vous n'y connaissez rien au foot, et en plus, vous ne savez pas compter jusqu'à cinq. Inquiétant.C’est bien beau de gagner une étape de montagne, mais à la fin tout le monde ne retient que le nom du maillot jaune.Non, le Brésil n’est pas en Europe. Il va falloir revoir ses cours de géographie, hein.On sait, José se fout de la gueule du monde. Mais on n'y est pour rien.Vous êtes supporter du Stade Malherbe et avez l'impression de parler sans cesse de vos anciens joueurs, plutôt que des actuels. Vieux con.Depuis que Dória est arrivé en Turquie , vous ne loupez pas une miette de ce fabuleux championnat où se côtoient Samuel Eto’o et Rémy Riou.Les Jeux olympiques d’hiver ont à peine débuté que vous avez déjà oublié le football. Belle mentalité.Mais arrêtez donc de faire ces quiz et allez gagner votre encyclopédie en vous inscrivant àDepuis un certain 10 juillet 2016, vous refusez de vous intéresser à tout ce qui vient du Portugal » Voltaire.Entre les enfants, les week-ends chez les beaux-parents et le travail, vous êtes libre seulement le vendredi soir. Et, malheureusement pour vous, c’est le jour de la Ligue 2.Vous êtes supporter du RC Lens . Courage, la saison est bientôt terminée.C’est à cause de gens comme vous que, bientôt, il n’y aura plus de chiffres dans ces quiz.