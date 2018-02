Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, votre feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

Par Kevin Charnay

Il aura fallu attendre le 22quiz pour que vous commenciez à nous prendre au sérieux. Presque vexant.Désolé, on n'accepte pas « Flotov » comme réponse. Espèce de fan boy ridicule.On a déjà vu ça la semaine dernière, vous le faites exprès ou quoi ? B-A-T-S-H-U-A-Y-I. C’est pas si compliqué.Vous revenez d’un an d’Erasmus à Rome et vous vous prenez pour un vrai Italien. Vous regardez seulement la Serie A, vous reprenez les gens qui disent « scénarios » au lieu de « scenarii » , et vous êtes détestable.Vous ne connaissez absolument rien au football, et êtes un peu fatigué d’avoir dû taper tous les classements possibles des Girondins de Bordeaux . Prenez un sucre, ça ira mieux.Carrément vexant, là.On est presque ému pour vous tellement ça nous fait plaisir. Mais vous ne gagnez rien, restez très calme.Déçu à jamais par la génération 1987, vous avez décidé de tous les éliminer de votre vie. Cœur brisé.Vous êtes incollable niveau football, mais vous êtes dyslexique. Et il y avait un peu trop de noms compliqués dans les réponses.Vous êtes en train de vous dire qu’il risque d’y avoir une hécatombe à tout moment après ce triplé d’Aaron Ramsey.Vous avez décidé de ne regarder qu’un seul match de football ce week-end. Et vous avez choisi Caen-Nantes. Drôle de choix, mais pourquoi pas. Tant que vous êtes heureux.À quel moment vous prenez du plaisir à faire ce quiz ?Vous avez une preuve ? Eh bah on ne vous crois pas.Tout ce chemin pour buter sur une question sur le championnat albanais ? Ça doit être si dur. Désolé.Franchement, respect. Vous êtes une belle personne, pleine de réussite, mais qui ne fait pas non plus complexer les autres. Parfait.Vous êtes traumatisé par cette finale de l’Euro 2016, et depuis, vous ne regardez que le championnat portugais. Plus de mauvaises surprises.Vous n’avez eu le temps de googliser qu’une seule question. Tricheur, et peu rapide en plus.Ça paraît compréhensible. Sans rancune.