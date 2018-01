Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, votre feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

Par Kevin Charnay

Un rapport sexuel matinal, un bon petit-déjeuner, pas de bouchons sur le périph’, une réunion barbante annulée et 100 % au quiz So Foot. Mais quel début de semaine parfait !Elle est agréable, cette sieste du dimanche après-midi, hein ? Allez, on ne vous en veut pas, on comprend.Trois questions hors Ligue 1, trois erreurs. Ok, c’est le meilleur championnat du monde, mais vous abusez un peu quand même.B-A-T-S-H-U-A-Y-I. C’est pas si compliqué à écrire, si ?Vous ne vous intéressez absolument pas au football, mais vous savez compter jusqu’à neuf.On est tolérant, mais faites un effort, bordel.On est peut-être sur le meilleur lundi matin de votre vie, en fait.Arrêtez tout de suite de dénigrer la Ligue 2.Vous êtes d’une banalité affligeante. Dans la moyenne, on fait pas de bruit, gnagnagna. Pas très fun.Vous êtes belge.Vous ne vous intéressez absolument pas au football, mais vous savez toujours compter jusqu’à neuf.Vous prenez du plaisir à vous ridiculiser ?Vous êtes effrayant.Mazel Tov. Vous êtes hyper impressionnant. Wow.Qui regarde encore les buts d’ André-Pierre Gignac au Mexique ? Vous, apparemment. Bah merci pour lui.Vous recensez tous les cartons rouges distribués en Europe et les notez dans un petit carnet, pour le plaisir. Vous êtes donc probablement un, aussi.Vous ne vous intéressez absolument pas au football, mais vous savez désormais compter jusqu’à dix. Progrès Désolé d'avoir gâché ce lundi matin qui avait si bien commencé.