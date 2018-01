Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, votre feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

Par Kevin Charnay

Vous êtes fier de vous ? Arrêtez de réclamer une récompense, et allez consulter un psy pour savoir pourquoi vous êtes autant en recherche du moindre signe d’affection.Ça fait maintenant presque deux ans. Il serait tant de grandir, de surmonter le traumatisme, et de se remettre à regarder des Portugais jouer au foot.Trois questions hors Ligue 1, trois erreurs. Va peut-être falloir s’ouvrir un petit peu aux autres cultures, bande d’esprits étriqués.Apparemment, dimanche soir, vous étiez devant. Sale soirée.Vous adorez la bonne bouffe. Un peu moins le football.On est tolérant, mais faîtes un effort, bordel.On vous a déjà dit qu’on vous dira pas « bravo » , arrêtez de quémander.Vous êtes supporter de la Berrichone, et comme vous étiez sur un nuage avant la déconvenue de ce week-end, vous préférez vous voiler la face.Vous êtes supporter barcelonais et ne prenez même plus la peine de regarder les résultats du Real vu que vous savez déjà que vous êtes champion.Allez les Bleues.Vous savez compter jusqu’à seize. Mais le football, ça ne vous dit rien.Mais pourquoi s’obstiner ? Vous aimez ça, prendre des coups ? Prenez rendez-vous avec Tony Chapron.Vous êtes un menteur. Un tricheur. Le genre de type capable de prendre le contrôle de l'équipe d'en face pour faciliter un transfert dans Football Manager.C’est franchement inquiétant de se tenir au courant de l’actualité du championnat indien. Posez-vous les bonnes questions.Franchement, vous êtes une personne appréciable. Sérieux, mais pas barbant.La Premier League vous sauve. N’oubliez pas que c’est juste bien filmé.Vous êtes supporter bordelais et êtes arrivé à un point où vous prenez des nouvelles de tous vos anciens attaquants. Par nostalgie.Personne ne vous en veut, soyez rassurés. Mais personne ne vous aime non plus.