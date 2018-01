Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, votre feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

Par Steven Oliveira

Rangez ces confettis et votre beau discours, ce n’était que le mode amateur.Le fait qu’il n’y ait pas eu de Serie A ce week-end n’est pas une raison pour oublier le doux nom de Ciro Immobile Votre amour de Sylvester Stallone a fait que votre dimanche soir s’est passé devantSeule la Liga trouve grâce à vos yeux. Vous êtes Omar da Fonseca, le côté poète en moins.Vous n’avez d’yeux que pour Florian Thauvin et personne ne peut vous juger pour cela.Il va falloir songer à revenir de vos vacances, hein.Vous êtes un vrai mordu du ballon rond, vous.Depuis un certain 10 juillet 2016, vous refusez de vous intéresser à quoi que ce soit qui vienne du Portugal.Préférer une soirée poker chez votre cousin au multiplex Ligue 1 a été votre grande erreur du week-end. En plus de rater le 100%, vous êtes fauché.Votre stratégie de troquer votre abonnement beIN Sports contre un SFR Sports n’aura donc servi à rien puisque vous n’arrivez toujours pas à choper la moyenne à ce quiz.Comme votre amour pour la bière le laissait présager, vous êtes un amoureux de la Bundesliga et vous ne voyez pas l’intérêt de vous ouvrir aux autres championnats.La Serie A n’étant pas au programme du week-end, vous vous êtes accordé quelques jours de vacances. Qui sommes-nous pour vous juger ?Rien n'est trop difficile pour vous. Pas même le jeu le plus dur du monde Encore cette foutue dyslexie qui vous empêche d'écrire parfaitement le nom de ce buteur d'Hanovre.Vous avez eu un nouvel ordinateur à Noël, et vous n'avez toujours pas trouvé la solution pour taper des chiffres sur votre nouveau clavier.Vous n’y connaissez foutrement rien au football, mais vous savez compter jusqu’à cent. Malinx le lynx.Finalement le football, vous, vous vous en foutez. Ce qui vous intéresse, ce sont les billets verts et le mercato où vous êtes incollable.Dès que le niveau s’élève, vous baissez de suite les bras. Ressaisissez-vous.