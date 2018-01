Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, votre feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier qu'après de belles fêtes de fin d'année, vous avez bien passé votre premier week-end de l'année 2018 devant votre téléviseur.

44

Par Kevin Charnay

Vous vous rappelez quand votre maman vous félicitait pour ce collier de pâtes dégueulasse ? Nous, on est vachement moins hypocrite que votre maman. On vous dira bravo au niveau suivant.La dyslexie vous a coûté les réponses six et huit. Consultez un spécialiste.Trois questions Serie A, trois erreurs. On va encore dire qu’on fait des raccourcis, mais ça pue le racisme anti-italien, ça.Trois questions Serie A, trois bonnes réponses seulement. On va encore dire qu’on fait des raccourcis, mais ça pue le communautarisme, ça.Vous savez compter jusqu’à six. Hyper impressionnant.Résiste. Prouve que tu existes.Bon bah ok, bravo.Vous êtes complètement passé à côté de Norwich-Chelsea et vous êtes un petit veinard.Vous adorez tout ce qui touche de près ou de loin à la Ligue 1, et on ne peut que vous respecter pour ça.Vous savez compter jusqu’à 19. Ça devient surnaturel.Vous êtes supporter stéphanois. C’est déjà assez dur comme ça en ce moment, on ne fera pas de commentaire désobligeant. Force à vous.Nous aussi, on l’aimait France Gall. On est là pour vous.Dans le dictionnaire, à «» , on a : «» Mais vous le saviez déjà ça, n’est-ce pas ?Ne jamais négliger le championnat maltais, c’est pourtant une évidence.Compter manuellement tous les buts inscrits ce week-end en Coupe de France vous a fait perdre énormément de temps.Vous êtes supporter bordelais. C’est déjà assez dur comme ça en ce moment, on ne fera pas de commentaire désobligeant. Force à vous.Rien de plus logique. Restez comme vous êtes, vous pourrez au moins aller au McDonald’s.