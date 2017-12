Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, votre feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez bien passé votre temps devant votre téléviseur ce week-end.

Par Steven Oliveira

Comme le dit si bien le poète Booba, c’était «» , alors calmez-vous et gardez votre concentration pour lesuivant.Oui le football existait avant le duel Lionel Messi Cristiano Ronaldo . Footix.La présence du FC Nantes dans le TOP 5 n’est pas une raison pour boycotter la Ligue 1.Vous êtes comme Nolan Roux , vous flirtez avec la moyenne, mais vous n’arrivez jamais à la dépasser.Vous êtes supporter de l’AS Saint-Étienne et vous avez décidé de mettre le football entre parenthèses. Courage.Vous avez passé votre week-end à acheter les cadeaux de Noël. Vous êtes au courant que vous auriez pu économiser de l’argent en profitant du? Pigeon.Costaud. Vous avez le droit d'ajouter une nouvelle ligne à votre CV.Vous êtes en Erasmus en France et vous n’avez pas encore appris à écrire les chiffres dans la langue de Molière.Depuis le siècle dernier, vous refusez de vous intéresser à quoi que ce soit qui vienne d’Allemagne. «Alors oui, Emiliano Sala est un formidable avant-centre, mais ce n’est pas une raison pour ne s’intéresser qu’à la Ligue 1.Félicitations, vous savez compter jusqu’à huit. Prochaine étape : apprendre à lacer ses chaussures et vous ferez aussi bien que Franklin.Votre maman vous avait pourtant prévenu, sortir le vendredi soir est le meilleur moyen pour ne pas travailler de votre week-end.Vous êtes Jamal Malik. Malheureusement pour vous, il n’y pas de millions à gagner ici.Eh oui, certains Islandais n’ont qu’un seul «» à la fin de leur nom de famille.» Il va déjà falloir s’intéresser de plus près au championnat turc.Votre père est mexicain, votre mère est turque et vous vivez en Islande . Autant dire que vous êtes une personne très atypique, mais non moins attachante.Vous croyez que l’on ne vous a pas vu taper des chiffres au hasard ?Comme le dirait un certain Adrien Regattin : «» Eh oui, le mode légende n’est réservé qu’aux légendes.