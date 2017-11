Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, votre feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez bien passé votre temps devant votre téléviseur ce week-end.

Comme tous les dimanches soir, vous vous êtes assis devant le film de TF1. Monaco-PSG c’est bien,c’est mieux.Si vous n’aimez pas la Ligue 1, n'en dégoûtez pas les autres et laissez-nous vibrer sur des tacles de Nicolas Pallois et des accélérations de Kévin Monnet-Paquet.le vendredi soir, déménagement de votre cousin suivi d’un dîner entre potes le samedi soir, avant de vous caler toute la journée devant votre canapé le dimanche. C’est la vie que vous avez choisi.» Non, ici c’est SoFoot. Footix.Allez ouste. Du balai !Rien ne vous échappe à vous. Vous êtes un vrai mordu de football.Oui, la Ligue 2 est un championnat comme un autre. Et oui, Nîmes est une ville respectable.Pour vous, le football se résume aux cinq grands championnats européens. Ce qui s’y passe en dehors ne vous intéresse absolument pas.Le jour où il n’y aura aucune question sur le championnat de France, vous finirez avec un joli zéro pointé. Il s’agirait de grandir.Vous regardez le football dans l’optique de briller sur, alors seuls les jeunes de moins de 20 ans vous intéressent.Pour une fois que la France a réussi à remporter la Coupe Davis, vous n’avez pas voulu en rater une miette.Vous vous appelez Jean. OptaJean. Ou John si vous êtes anglais.Eh oui, il n’y a pas que le football dans la vie. Et ce week-end, c’était surtout la finale de Coupe Davis. Pour une fois que la victoire était au rendez-vous à Lille, il fallait en profiter.Dommage, il ne vous manquait que deux petites minutes pour trouver les trois dernières réponses sur Google. Petit chenapan.Vous saviez bien que cette année à étudier au Japon allait vous aider dans la vie. Ou du moins à ce quiz.Vous êtes le seul supporter du Chievo Vérone en France et vous êtes ravis de voir une question sur votre club de cœur.Vous auriez au moins pu faire l’effort de regarder le championnat danois. Ou au moins de mettre des scores au hasard.