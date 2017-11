Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, votre feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez bien passé votre temps devant votre téléviseur ce week-end.

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Est-ce que vous fanfaronnez lorsque vous gagnez 10 à 0 en mode amateur sur FIFA ? Non ? Alors c’est pareil ici.Pas de Bordeaux Marseille pour vous. Dimanche soir, il y avaitsur TF1 et vous ne manqueriez pour rien au monde un film avec Dwayne Johnson.Comme beaucoup de personnes vous n’avez pas SFR Sport, alors vous avez décidé d’abandonner la Premier League. Tant pis pour le spectacle et pour Peter Crouch Comme peu de personnes, vous n’avez que SFR Sport, alors vous êtes incollable sur la Premier League, et Jermain Defoe est votre idole. Esthète.Alors oui, l’OM est un immense club, mais vous avez aussi le droit de vous intéresser aux autres, hein.Circulez, vous n’avez rien à faire ici.Mode amateur ?. Mode international ?. On va voir si vous faites encore le malin au tour suivant.Eh non, tous les Sud-Coréens ne s’appellent pas Park ou Lee, M. Thierry Roland.À l’école, vous étiez celui qui se contentait d’avoir la moyenne, alors que vous aviez clairement les capacités pour viser bien plus haut. Fainéant.La Ligue 1, vous l’aimez, et c’est très bien comme ça. Mais, savez-vous que le football se joue aussi en dehors de l’Hexagone ?Vous êtes supporter du Stade rennais. Courage.C’était bien ce week-end thalasso à Cabourg ?Soit vous tapez extrêmement vite sur Google, soit vous êtes complètement timbré. Dans les deux cas, vous êtes une personne très dangereuse.Sachez que le football n’a pas commencé avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi . Footix.Vous vous étiez préparé toute la semaine pour enfin décrocher ce foutu 100%, mais vous avez accepté au dernier moment une soirée samedi soir et vous avez passé votre dimanche affalé sur votre canapé. Quelle vie.Votre mère est néerlandaise, votre père est allemand et votre compagne ou compagnon est kenyan. Sacré melting pot.Vous n’y connaissez rien au football. En revanche, vous savez apprécier la bonne musique. «Vous avez préféré aller cueillir des champignons plutôt que de regarder Benevento Sassuolo et vous n’auriez pas dû.