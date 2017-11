Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, votre feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez bien passé votre temps devant votre téléviseur ce week-end.

Par Steven Oliveira

Rangez ces fumigènes, ce n'était que le mode amateur.Eh oui, Cristiano Ronaldo a marqué autant de buts que Daniel Congré en championnat.Après une cure de football durant tout le week-end, vous vous êtes calé devantsur France 2 dimanche soir.Si vous n'aimez pas la Ligue 1, merci de ne pas en dégoûter les autres.Deux questions avec des chiffres, deux bonnes réponses. Vous êtes un escroc.Circulez, on ne peut plus rien faire pour vous.OK, vous avez le droit de vous la péter un peu. Mais ne prenez pas trop la grosse tête, vous risqueriez de tomber de très haut au tour suivant.Quel mépris pour la Ligue 2. C'est un championnat comme les autres, hein.Bleu, blanc, rouge, vous êtes François le Français.Encore un petit effort et la moyenne sera au rendez-vous lors du prochain quiz. Allez, les encouragements pour vous.Alors oui, la Liga est un championnat fascinant, mais vous avez aussi le droit de vous intéresser aux autres pays.Vous êtes encore là vous, on vous a déjà dit de dégager d'ici.Vous êtes une personne dangereuse. Très dangereuse. Sûrement le genre à terminer lejeuleplusdurdumonde sans perdre une seule vie.Vous avez fait une nuit blanche tellement vous avez révisé pour cet examen, puis il a fallu écrire le nom du club turc. Dommage, vous étiez si près duVous n’y connaissez rien du tout en football, en revanche vous tapez très rapidement sur Google. Petit chenapan.Vous détestez le football européen et toutes ses thunes. Vous, ce qui vous fait kiffer, ce sont les championnats africains et asiatiques. Et personne ne peut vous juger pour ça.Samedi soir, vous avez fait un petit apéro avec vos potes devant le multiplex de Ligue 1 avant de sortir faire la tournée des bars. Quelle vie.Vous auriez au moins pu faire l’effort de taper des chiffres au hasard pour trouver le score et ainsi ne pas terminer fanny.