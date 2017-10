Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, votre feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez bien passé votre temps devant votre téléviseur ce week-end.

Par Steven Oliveira

Attention à ne pas vous essouffler, ce n’est que le premier niveau.Vous avez préféré regarder Avengers que ce Lille Marseille et vous avez eu tort.Vous n’avez pas SFR Sport, alors franchement, la Premier League...Vous n’avez que SFR Sport, alors à part la Premier League, le championnat portugais et la boxe, vous ne connaissez rien à la vie.Il va vraiment falloir regarder autre chose que le Paris Saint-Germain hein. Footix !Ne remettez plus jamais les pieds ici. Jamais.Bien, vous venez de battre Yoshimitsu, on va voir si vous faites encore le malin face à Heihachi au tour suivant.Et oui, les Anglais aussi peuvent gagner des titres internationaux.Vous êtes dyslexique, et donc, non, le nom de celui à qui vous pensez n'est pas "Elle chat rat oui".Avec encore un peu d’entraînement, la moyenne sera au rendez-vous lors du prochain examen.Il n’y a pas que la Ligue 1 dans la vie, ma petite dame.Dès que le niveau s’élève un peu, il n’y a plus personne. Vous êtes du genre à fuir si un ami se fait agresser sous vos yeux. Bravo.Vous êtes un grand malade. Vous avez donc deux ingrédients sur trois pour faire carrière dans le slam.Et dire que vous auriez pu avoir 100% si vous n’aviez pas fait l’impasse sur la Coupe du Monde U17...Il n'y a que les élites qui trouvent grâce à vos yeux. Vous crachez ouvertement sur le football d'en bas.Vos centres d'intérêt sont le sexe, la bagarre et Steed Malbranque . Quelle vie !Votre soirée de samedi a été annulée, du coup vous avez maté le multiplex de Ligue 1. Tant mieux, tant pis, on ne sait pas trop quoi vous dire.Le changement d'heure vous a complètement déréglé. Désormais, vous ne vous intéressez qu'au rugby et à l'équitation.