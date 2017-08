Le grand quiz du week-end

Vous avez bien suivi le week-end de foot ? Vous avez préféré un bon vieux Angers-Bordeaux à une après-midi piscine ? Vous vous êtes délecté de la finale de l'Euro féminin plutôt que d'un Spritz en terrasse. Venez donc le prouver ici. Et interdiction d'aller regarder les réponses sur Soccerway, hein.

Par Eric Maggiori

: Vous êtes juilletiste et vous avez donc pu suivre tranquillement ce premier week-end de Ligue 1. C'est bien, mais ça ne vous empêchera pas de rager sur les photos de vos potes aoûtiens.: Vous êtes déjà incollable sur la saison 2017-18. Mais on vous a grillé : vous avez snobé la finale de l'Euro féminin.: D'accord. Ligue 1, Ligue 1, Ligue 1. Mais il y a autre chose dans la vie, OK ?: Vous avez résilié Canal pendant l'été. Du coup, vous avez raté les matchs de Monaco et de l'OM. Ah, il n'y avait qu'une seule question sur ces deux clubs ? Bah vous avez juste glandé sur un hamac pendant le week-end, la voilà la vérité.: Vous avez passé le week-end à la plage et vous vous êtes juste mis un résumé du week-end sur L'Equipe 21.: Il suffisait de regarder la photo en dessous pour ne pas être dans cette catégorie de losers.: Waouh, vous voulez une médaille ?: Vous avez regardé la finale de la Supercoupe des Pays-Bas et la finale de l'Euro féminin. Soit vous êtes néerlandais, soit vous êtes un personnage sacrément atypique. Et attachant.: Vous êtes en vacances en Italie, et comme il fait 40 degrés, vous avez passé le week-end à l'intérieur, sous la clim', avecentre les mains. Forcément, ça aide.: Vous êtes supporter de Chelsea.: Votre meilleur pote est supporter du HAC et vous a envoyé huit textos depuis vendredi soir pour vous prévenir qu'il était leader de Ligue 2.: Vous êtes Geoffrey Jourdren.: Vous êtes un maboul. Ou alors vous travaillez pour Soccerway. Ou les deux.: Vous êtes rentré de vacances jeudi soir après trois semaines de rêve entre la Sardaigne, la Provence et les Baléares. Alors, plutôt que de vous soûlez pour oublier, vous avez passé le week-end sur votre canapé, l'ordinateur sur les genoux et beIN Sports branchée non-stop.: Vous êtes rentrés de vacances jeudi soir après trois semaines de rêve entre la Sardaigne, la Provence et les Baléares. Alors, plutôt que de vous soûlez pour oublier, vous avez passé le week-end sur votre canapé, l'ordinateur sur les genoux et beIN Sports branchée non-stop. Sauf que dimanche, à 14h, vous vous êtes offert une sieste de quatre heures.: Non content d'être un gourmand des fils d'actu des sites sportifs, vous êtes également un féru de football africain. Ce qui est tout à votre honneur.: Allez, soyez franc avec vous-même et avec nous tous, ici : vous avez uniquement eu une bonne réponse parce que vous aviez parié 50 euros sur le Zénith.: Vous ne travaillez pas pour Soccerway. Ce qui fait de vous une personne tout à fait normale.