Le grand quiz des huitièmes de finale

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous n'avez rien manqué des huitièmes de finale de cette Coupe du monde.

par Steven Oliveira

Quatre ans que vous l’attendiez, ce Mondial. Alors, vous n’en ratez pas une miette.Vous avez éteint votre télévision à 2-0 pour le Japon, pensant que le match était terminé. Visionnaire.Vous avez fait un pacte avec votre conjoint(e) qui vous empêche de regarder du foot en semaine. C’est con, la France joue vendredi.Loin d'être un expert, mais pas encore un nullos.Vous êtes de lajuilletiste et vous avez pris la route quelques minutes après la victoire des Bleus.Vous êtes supporter de l’Italie et vous avez clairement boycotté ce Mondial.Comme quoi, il n’a pas que du mauvais ce chômage.I-G-N-A-S-H-E-V-I-C-H ! Ou I-G-N-A-C-H-E-V-I-T-C-H ! C’est pourtant pas compliqué il y a deux écritures possibles.Vous êtes dramaturge. Et rien de mieux qu’une séance de tirs au but pour trouver de l’inspiration.Vous êtes cardiaque, et votre médecin vous a interdit de regarder des tirs au but.Vous savez compter et écrire jusqu’à sept. Et c’est déjà pas mal.Vous êtes supporter allemand et vous ne voulez plus entendre parler de ce Mondial.Vous vous appelez Jean. Opta Jean.Ah bah oui hein, c'est pas si facile de tout trouver sur Google en quatre minutes.C’est votre première Coupe du monde, et pour vous Diego Maradona n’est qu’un taré qui fait des doigts d’honneur en tribunes.Vous n’y connaissez rien au foot, mais vous savez compter très très vite jusqu’à 2000. Impressionnant.Vous êtes supporter de la Belgique et vous vous êtes fait tatouer la minute du but de Chadli sur le bras. Mauvaise idée.Vous avez décidé de vous télescoper vingt ans en arrière et de vivre au rythme de la Coupe du monde 1998. Huitièmes riment donc avec doublé de César Sampaio et but en or de Laurent Blanc