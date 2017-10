Le grand quiz des Bleus

Sortez vos stylos, votre feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez bien suivi le parcours de l'équipe de France durant ces qualifications au Mondial 2018.

par Steven Oliveira

Bravo, vous connaissez Olivier Giroud et Antoine Griezmann . On va voir si vous faites encore les malins par la suite.Vous n’étiez pas né en 1993.Si vous galérez déjà à avoir la moyenne au mode amateur, la suite risque d’être un peu difficile pour vous.Eh oui, trois minutes c’est court pour allerles réponses sur Google.Vous n’y connaissez rien au football, mais vous savez compter jusqu’à 5.Vous connaissez les Bleus aussi bien que Johnny Hallyday Ces Bleus, vous les suivrez jusqu’au bout du monde. Un peu comme Claudine En vingt ans, vous n'avez manqué qu’un seul match de l’équipe de France. Malheureusement, c’était le France-Suède du 11 novembre 2016.Vous ne regardez que les matchs de l’équipe de France à domicile. Résultat, vous n’avez que la moitié des réponses.C’est toujours pareil avec vous. Vous avez du talent, des connaissances, mais par manque de travail vous n’arrivez jamais à accrocher la moyenne. Ressaisissez-vous !Vous vous êtes emmerdés devant Biélorussie-France et avez pris la décision de ne plus regarder un match des Bleus jusqu’à la Coupe du monde.Vous êtes fan de Karim Benzema, et vous refusez de regarder un match des Bleus tant que votre poulain sera boycotté par Didier Deschamps.Vous êtes Francis Lalanne.Eh non, Mark van Bommel et Nigel de Jong ne jouent plus avec les Pays-Bas Il n’y a que les Bleus qui vous intéressent, les joueurs adverses, vous vous en foutez royalement.Vous, il n’y a que les gros matchs qui comptent pour vous. Du coup, vous avez regardé uniquement les matchs face au Luxembourg Vous êtes bulgare.Ah pour faire des «» au Stade de France il y a du monde hein, mais quand il faut se rappeler le portier luxembourgeois il n’y a plus personne. Footix.