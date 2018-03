Le grand quiz de la semaine internationale

Sortez vos stylos, une feuille A4 et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous n'avez pas raté une miette de cette magnifique trêve internationale.

par Steven Oliveira

Comme le dit si bien le poète Booba, c’étaitC’est quand même dommage de rater le 100% à cause d’une touchequi n’était pas enclenchée.Bleu, blanc, rouge, vous êtes François le Français.Vous n’avez absolument rien vu de France-Colombie. En revanche, vous savez très bien que c’est Chantal qui a quittéSeuls les joueurs à plus de 100 millions d’euros vous intéressent. Et jusqu’à preuve du contraire, CR7 n’a coûté que 91 millions.Semaine internationale ou pas, vous ne quittez pas Soccerway des yeux.Ce n’est pas parce que c’est la trêve internationale que c’est une raison pour oublier le National 1.Depuis que Karim Benzema n’est plus appelé en équipe de France, vous boycottez tous les matchs des Bleus. #FreeKarimEn plus de votre amour pour les anoraks et les flammekueches, vous partagez avec Arsène Wenger la passion des joueurs de moins de 21 ans.Vous n’y connaissez rien en football, mais vous savez compter jusqu’à trente. Bravo !Vous calquez vos vacances sur celles de la Ligue 1, alors cette semaine, pour vous, c’était camping au Grau-du-Roi. Quelle vie !Vous êtes quelqu’un de très dangereux. Du genre à boire votre sirop de grenadine sans ajouter la moindre goutte d’eau.Non, Romain Alessandrini ne s’est pas encore trouvé un grand-père norvégien.On dit merci qui ? Merci Google.Encore et toujours cette satanée dyslexie qui vous empêche d’avoir la moyenne et de briller en société.Cet Erasmus de six mois en Norvège vous aura donc servi à quelque chose. Vous pourrez le dire à vos parents qui en doutaient.Vous pensez être un vrai mordu de football et vous ne connaissez pas Daniel da Mota ? Footix.