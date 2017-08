Le grand quiz

Bloqués dans les chassés-croisés du week-end, vous avez tué le temps en plantant le nez sur votre téléphone ? Vous avez préféré un excitant Toulouse-Montpellier à la corrida de Dax ou, vous êtes sectaire et les dernières foulées de Mo Farah et Usain Bolot ne vous intéressaient pas ? Le moment est venu de le prouver.

Par Maxime Brigand

Votre boutique est encore fermée une semaine et vous avez donc pu déguster tranquillement le bordel qu’a été le retour de la Premier League et ce joli Strasbourg Lille . Juste assez pour garder un doigt de libre, histoire de liker les photos de vos potes cramés à Biscarrosse.Incontestablement, vous avez réussi votre rentrée. Simple détail : vous détestez les caresses.Vous vous êtes donc endormi à la soirée moules-frites du FC Albères-Argelès samedi soir. Quelle vie.Vous ne jurez que par le lancer de disque et vous avez été attrapé par le regard de Yuliya Levchenko. Du coup, votre week-end foot a commencé après Stade 2.Vous êtes supporter du FC Sochaux-Montbéliard . Et pis c’est tout !Un peu plus haut, oui la petite croix rouge à droite, très bien.Votre copine vient de vous larguer. Elle était sympa, c’est dommage.Vous habitez à Paris et vous aviez la flemme d’enfiler une doudoune.Vous habitez à Paris et vous aviez la flemme d’enfiler une doudoune. Bon, juste pour une pinte de reprise. Elle a tué votre samedi.Vous aimez briller en société donc votre truc, c’est un bon vieux Sportfreunde Dorfmerkingen-Leipzig et un sommet Crystal Palace-Huddersfield. Oui, il est pas mal ce Aaron Mooy.Vous préférez FIFA à votre femme et votre modèle s’appelle Ciro.Elle était bien cette feria de Dax ?Démissionnez. Maintenant.Vous êtes en vacances en Autriche , vous adorez la Sicile et vous êtes spécialiste du championnat hollandais. Vous êtes donc prêt pour attaquer votre quatrième guide du Routard.OptaJean, présentez-vous.En même temps, elle était belle la cote du PEC Zwole. Ah, ce diable de Stef Nijland.Vous êtes abonné au MMArena.Vous allez garder votre job, c’est déjà ça.