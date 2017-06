Le Graët voit Zidane à la tête des Bleus

1

AH

Faire du neuf avec des vieux.Après Laurent Blanc et Didier Deschamps , un troisième champion du monde 1998 pourrait prétendre au banc des Bleus. Et non, il ne s'agit pas de Bernard Diomède . Dans une interview accordée à RMC, Noël Le Graët a lancé un message clair à Zinédine Zidane , actuellement entraîneur du Real Madrid. Le président de la fédération française imagine déjà Zizou sur le banc de l'équipe de France : «Avant de calmer le jeu, se rendant compte de la bombe médiatique qu'il venait de lâcher : «» Le Graët explique même avoir sous-estimé Zidane en lui conseillant de commencer dans un club moins huppé : «En tout cas, le boss de la FFF est maintenant convaincu des capacités de ZZ, auteur de débuts extraordinaires «Zidane sélectionneur ? Karim Benzema aime ça.