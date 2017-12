Le Graët souhaite voir plus de Françaises dans les clubs français

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le championnat de France aux Françaises.C'est le voeu que Noël Le Graët a exprimé lors de l'assemblée générale de la FFF. Le président a estimé qu' «» . Avec le Mondial 2019 en France dans le champ de vision, Noël le Graët en a déjà discuté avec Jean-Michel Aulas , le président de l'OL, et en touchera un mot avec ses homologues du PSG et de Montpellier . «» , a-t-il continué.(Aulas, membre du Comité exécutif de la FFF, ndlr)» , a-t-il affirmé en s'adressant à la sélectionneuse Corinne Diacre Cette année, le père Noël sera vêtu de bleu, de blanc et de rouge.