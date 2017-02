Le Graët parle d'un retour de Benzema en Bleu

0

Mis en examen pour tentative de chantage, complicité et participation à une association de malfaiteurs, Karim Benzema , écarté par Didier Deschamps , avait du faire une croix sur l'Euro 2016 et vu son futur s'assombrir sous le maillot Bleu.Rien d'irrémédiable cependant pour le président de la FFF, Noël Le Graët , qui a annoncé vendredi que Benzema, reviendrait «» en équipe de France s'il continuait «» .Le grand manitou du football français en a profité pour tacler légèrement la procédure judiciaire, un peu trop lente à son gout: «. »En attendant, K-Benz n'a plus qu'à prier que Mathieu Valbuena ne retrouve pas lui aussi l'équipe de France