Le Graët avait promis à Benzema qu'il serait à l'Euro 2016

Dans un documentaire diffusé sur Canal Plus ce dimanche soir, Karim Benzema révèle que Noël Le Graët lui avait promis une participation à l'Euro 2016. Non sélectionné depuis le 8 octobre 2016 à cause de sa mise en examen sur l'affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena , KB9 raconte qu'il s'attendait à jouer lors de la compétition en France.Selon, qui dévoile quelques extraits du documentaire «» , le président de la FFF Noël Le Graët avait en effet promis au buteur du Real Madrid qu’il serait de la partie lors du championnat d’Europe. «» , aurait glissé le boss du foot français à l'attaquant lors d’une rencontre secrète. «» , se demande Benzema. La thèse du complot politique est ensuite évoqué dans le film.Revenu en force dans l'actualité grâce à une communication travaillée, l'attaquant du Real Madrid espère toujours rejouer pour l'EDF : «L'ancien Lyonnais doit aussi savoir que récemment, DD a prolongé jusqu'en 2020.