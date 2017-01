Le gouvernement chinois veut limiter le montant des transferts

0

Entre les soixante-dix millions d'euros investis pour Oscar , le salaire record de Tévez et le récent transfert de Witsel, cela commence à faire un peu trop d'argent dépensé dans le foot pour le gouvernement chinois.Lorsque le président Xi Jinping a déclaré vouloir faire de la Chine «» , il ne s'attendait peut-être pas à ce que le championnat chinois batte quatre fois le record du transfert le plus important d'Asie en l'espace d'une année. Alors, les dirigeants chinois réfléchissent à des moyens de réguler ce nouveau marché.Dans des propos relayés par le, un porte parole de l'administration générale du sport explique : «» Pour cela, plusieurs instruments seraient à l'étude comme imposer une limite aux montants des transferts et des revenus. L'objectif serait de créer «» s'inscrivant dans un projet à long terme. Dans cette optique, le représentant de l'État prévient : «Pendant ce temps là, Jackson Martínez Ramires et Gervinho préparent déjà leurs valises.