Le golazo de Theo Hernández

0

[VIDEO] ⚽️ 🇪🇸 Le jeune français d'Alavés a fait parler la poudre 💥😱https://t.co/svaxlR9aSx — beIN Sports (@beinsports_FR) 7 mai 2017

TP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Boum !Dans un match sans grand enjeu, Alavés est venu à bout de l'Athletic Bilbao (1-0) grâce à un très beau but signé Theo Hernández, le latéral gauche prêté par l'Atlético de Madrid. Que dire de cette volée puissante consécutive à un corner ? Rien.À part qu'il s'agit du premier but de la saison pour le jeune Français (20 ans) qui a joué 31 matchs cette saison et s'est imposé comme une véritable révélation en Liga. À tel point que le Barça et le Real Madrid sont en concurrence pour le faire signer. Mais l'Atlético, auquel il appartient, n'a pas dit son dernier mot.Enfin une justice pour Théo.