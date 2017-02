Le golazo de Sergio León

0

FL

C'est un but qui n'aura rien changé au résultat, et pourtant...Ce dimanche, la Real Sociedad a battu Osasuna 3-2. Mais l'homme qui a illuminé le derby basque portait les couleurs desde Pampelune et s'appelle Sergio León. L'attaquant espagnol a marqué le deuxième but des visiteurs au bout d'un slalom entre quatre défenseurs adverses. Le tout conclu par une frappe puissante qui ne laisse aucune chance à Gerónimo Rulli.Même sans e à la fin de son patronyme, Sergio León reste un artiste.