Rabah Madjao.Leandro Damião a marqué un superbe but ce mercredi en Copa Sudamericana, lors de la victoire de Flamengo sur la pelouse des Chiliens du Club Deportivo Palestino (2-5).L'attaquant brésilien a inscrit le troisième but de son équipe d'une superbe talonnade en pleine course... avant de se viander sur le poteau.