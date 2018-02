Le Giroud tourne

Transféré d’Arsenal à Chelsea pour vingt millions d’euros, Olivier Giroud est censé apporter un peu de fraîcheur aux Blues. Qui en manquent cruellement, comme le montrent la raclée récoltée à domicile contre Bournemouth et les espoirs de trophées s’éteignant mois après mois.

Londres, Mondial et galère

Un mercato moins sexy que d'autres

Par Florian Cadu

Dans les tribunes, son imposante doudoune bleue et sa barbe fournie dissimulent aisément sa stupéfaction. Pourtant, Olivier Giroud partage le même état d’esprit que les spectateurs présents autour de lui : tout le monde est stupéfait devant le spectacle offert à Stamford Bridge. En un quart d’heure, Chelsea vient en effet de se recevoir trois pions dans les dents par le terrible Bournemouth , dont l’objectif le plus ambitieux reste le ventre mou de la Premier League et capable de démonter le champion en titre du Royaume dans les règles de l'art. S’il fallait encore lui en faire la démonstration, l’attaquant comprend désormais tout le boulot qui l’attend. Ce qui signifie aussi, bonne nouvelle, qu’il peut apporter des choses à son nouvel employeur.Un point sur le contexte du transfert. En manque de football à Arsenal (une seule titularisation en championnat, onze la saison dernière), Giroud a donc opté pour un départ afin de sortir de cette situation frustrante et dangereuse en vue de la Coupe du monde russe qui démarre en juin. «, a ainsi expliqué Arsène Wenger en conférence de presse.» Mais le Français ne souhaitait pas bouger trop loin, toujours selon les propos de son ex-coach : «» L’anciena donc troqué son maillot rouge qu’il portait depuis 2012 pour la couleur des, afin de rappeler à Didier Deschamps que celle de sa sélection lui va toujours aussi bien.Sauf que voilà : Giroud débarque dans une équipe en difficulté. Si la bande d’ Antonio Conte , quatrième, ne pointait qu’à trois longueurs du dauphin Manchester United à l'entame de la 24journée, son manque de régularité observé depuis cet été tranche avec sa solidité de 2016-2017. Effectif limité, mercato foiré , relations joueur-entraîneur douchées, cadre écarté ( David Luiz ), style de jeu brouillé... Tout porte à croire que la période Conte touche à sa fin. Sportivement, personne ne se fait trop d’illusions concernant un éventuel trophée. Manchester City gambade 19 unités devant, Arsenal est sorti vainqueur du duel londonien en demi-finale de League Cup, et un énorme Barcelone s’avance en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Dans ce contexte, et même si le combat catalan n’est pas encore perdu, la FA Cup (cinquième tour face à Stoke City ) représente le seul titre raisonnablement atteignable. Et une présence dans les quatre premiers de PL la grande priorité, Tottenham étant à l’affût de la moindre chute.Toujours est-il que Chelsea dispose désormais d’une nouvelle gâchette, et qu’il va falloir s’en servir à bon escient. Cette arme aurait pu être un peu plus aiguisée, c’est vrai. Certains se moquent déjà de cette recrue à vingt millions d’euros et des choix bleus, estimant que les concurrents ont su, eux, se renforcer bien davantage, malgré l’arrivée parallèle de Ross Barkley (MU avec Alexis Sánchez pour environ 45 millions d’euros – le prix supposé de Mkhitaryan –, Arsenal avec Pierre-Emerick Aubameyang et Henrik Mkhitaryan pour environ 109 millions, Liverpool avec Virgil van Dijk pour 84 millions, City avec Aymeric Laporte pour 65 millions, voire Tottenham avec Lucas pour 28 millions).Il faut dire que Conte lui-même ne s’est pas franchement montré hyper emballé par la venue du Tricolore face à la presse : «board(...)(...)» Merci pour la chaleur de l'accueil. Mais finalement, pourquoi le mariage serait condamné à une union sans lune de miel ? Après tout, l’Italien apprécie les profils de type Giroud, à savoir grand et combattant. Selon la légende, le tacticien aurait même réalisé des miracles avec Graziano Pellè dans le passé, alors...