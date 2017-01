Le Ghana se qualifie aux forceps

Auteur d'une excellente première mi-temps, les Black Stars ont assuré la victoire face au Mali, se qualifiant pour les quarts de finale. Mais la deuxième période fut loin d'être une sinécure.

Ghana 1-0 Mali

Ayew, Atsu, Gyan... Trop de talent à contenir pour le Mali

L'expérimenté Ghana ne tremble (presque) jamais

Par Florian Cadu

Il y un peu moins de dix ans, Avraù Grant était à la tête d'un Chelsea en auto-gestion qui atteignait la finale de Ligue des Champions, s'inclinant lors de l'ultime étape. Aujourd'hui, l'entraîneur a une nouvelle chance de mener une équipe au sommet de son continent. On ne peut pas certifier que le Ghana sera en finale de la Coupe d'Afrique des nations, mais ses premières performances laissent augurer un avenir optimisten. Sur le banc, Grant n'a pas changé. Il se contente de placer des pions dans une équipe unie comme jamais et de ne laisser transparaître aucune émotion. Résultat : une nouvelle victoire contre le Mali et un super parcours pour le moment.Face à la domination territoriale et la possession de balle ghanéenne, Marega et ses potes maliens tentent un semblant de pressing. Mais le talent d'Atsu offre quelques occasions très dangereuses aux. Sur l'une d'elles, Gyan place une superbe tête et ouvre logiquement le score. Le coup de crâne est presque aussi beau que la danse collective qui célèbre le but. Le favori de la partie (et de la compétition ?), qui affiche une forte complicité collective, fait ainsi honneur à son statut. Largement supérieure à son adversaire, la nation d'Essien se promène lors de cette deuxième journée de groupe. Reste que les Aigles ne lâchent pas. S'ils se savent moins bons, les hommes de Giresse s'essayent à quelques fulgurances, sans réussir toutefois à inquiéter le portier Razak. Et le score reste donc de 1-0.Tranquille et sereine, l'équipe de Grant continue sa mission qualification. Car elle sait que les trois points du jour lui permettent de passer au tour suivant avant même la dernière rencontre de poule. Ce qui peut être intéressant en vue de conserver sa fraîcheur physique. Problème : le Ghana est déjà dans la gestion. Et son concurrent, bien plus entreprenant en deuxième période, manque d'en profiter. Si le cadre fuit les pieds des attaquants, ce sont désormais les Aigles qui sont installés dans le camp des. Ces derniers demeurent toutefois solides et solidaires en défense. Et possèdent l'expérience nécessaire pour sortir indemnes de toute situation. Quelques joueurs au sol par-ci, de longues remises en jeu par-là, et voilà de nombreuses minutes essentielles gagnées. Quasiment aussi important que les arrêts décisifs de Razak dans la quête de cette deuxième victoire, qui assure au Ghana une présence en quarts de finale. Une soirée parfaite.