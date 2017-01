Le Ghana l'emporte sans scintiller

0

Ghana 1-0 Ouganda

Si le Ghana a remporté les trois points de la victoire, il ne s’est pas rassuré dans le jeu. Face à des Ougandais qui n’ont rien lâché jusqu’au coup de sifflet final, les Ghanéens ont montré deux visages.Plein de maîtrise en première période, le Ghana a pris l’avantage à la demi-heure de jeu. C’est le moment que choisit le défenseur ougandais Isinde pour foirer sa relance et faire faute sur Gyan dans la surface de réparation. C’est l’aîné des frères Ayew qui s'occupe de transformer le penalty, et qui tant qu'à faire, ouvre son compteur but. S’ensuit une parfaite maîtrise des hommes d’ Avram Grant jusqu’à la pause.Au retour des vestiaires, ce sont deux équipes métamorphosées qui se retrouvent sur le pré. Lesne scintillent plus, tandis que les Ougandais sont étincelants. Lesmultiplient les occasions, mais pèchent dans la finition. Mawejie est même à quelques centimètres d’inscrire l’un des buts de la compétition, mais sa frappe flirte avec le montant droit de Razak. Sur l’une de leurs rares occasions de la seconde période, les Ghanéens qui ne procèdent alors qu'en contre, manquent le but du KO à cinq minutes de la fin du match. Bien dans ses cages, Onyango ne tremble pas et stoppe la frappe d’Atsu. Sous tension jusqu’à la dernière seconde de la rencontre, les frères Ayew et leurs coéquipiers peuvent souffler.Après avoir joué avec le feu pendant toute la seconde période, les Ghanéens ont évité la brûlure de justesse.