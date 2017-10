Le Ghana aura besoin d'un miracle pour voir la Coupe du Monde

TD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jamais deux sans trois, mais parfois trois sans quatre.Après une triple participation consécutive aux Coupes du Monde 2006, 2010 et 2014, il faudrait un véritable miracle pour que lesvoient un bout de Russie en 2018. Tenu en échec par l' Ouganda cet après-midi (0-0), sur un terrain apparemment qualifiable de bourbier, le Ghana occupe la troisième place du groupe E de la zone Afrique, deux points derrière leurs adversaires du jour et trois derrière l'Égypte.À une journée de la fin des éliminatoires, petit récapitulatif : l'Ouganda se déplacera donc au Congo , déjà éliminé, pour décrocher son billet, tandis que l'Égypte n'a plus qu'une victoire à aller chercher lors de ses deux derniers matchs pour faire de même.Une situation que certains imputent déjà à l'arbitrage de la rencontre Ouganda- Ghana , qui a injustement refusé un but en toute fin de la rencontre pour les visiteurs...