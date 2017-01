Le geste splendide de Théo Zidane

1

Dans la famille Zidane, on connaissait déjà Enzo, joueur de la Castilla, et Lucas, qui avait remporté l'Euro U17 avec la France, mais on n'avait pas encore vu de quoi Theo était capable.Le joueur de quatorze ans vient de réparer cette anomalie en régalant le public lors d'un match des jeunes du Real ce week-end. Enfermé le long de la ligne de touche, le milieu de terrain n'avait pas 36 000 solutions pour se défaire de la pression du défenseur adversaire, et pourtant, il est parvenu à en trouver une de bien belle manière. Le fils de Zizou a réalisé une magnifique «» pour éliminer son vis-à-vis, avant d'ajuster le gardien en tirant au premier poteau. Magnifique.De quoi mettre la pression sur le petit dernier, Elyaz, qui a fêté son onzième anniversaire le 26 décembre dernier.