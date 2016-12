Le Genoa met fin à une série de 12 ans de la Juventus

0

L'exploit du Genoa Si, depuis quelques années, battre la Juventus en Serie A est déjà en soi un petit exploit, alors lui en coller trois en une mi-temps paraissait quasiment impossible. Pourtant, ce dimanche après-midi, la défense habituellement si solide de la Juve s'est totalement décomposée et en a pris trois sur la pelouse du Genoa lors des 45 premières minutes.Une première pour lesdepuis le 25 avril 2004 et une défaite à domicile 4-3 contre Lecce, avec notamment un but de l'ancien Monégasque Chevantón. En s'imposant finalement 3-1, le Genoa et son attaquant double buteur Giovanni Simeone ont donc imité lesde 2004.Espérons pour eux qu'ils connaissent un futur plus glorieux que Lecce, qui végète actuellement en troisième division.