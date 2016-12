Le Genoa foudroie la Juve, on n'arrête plus la Lazio

Le Genoa, auteur d'un début de match époustouflant et porté par un Giovanni Simeone de gala, a renversé une Juve apathique, fragile défensivement et sans allant offensif. Tout roule en revanche pour la Lazio, qui s'est imposée sans forcer face à Palerme.

Genoa 3-1 Juventus

Palerme 0-1 Lazio

Bologne 0-2 Atalanta

Cagliari 2-1 Udinese

Crotone 1-1 Sampdoria

Va falloir croire qu'un Simeone en cache forcément un autre. Après Diego Simeone , qui a laissé beaucoup de bons souvenirs à la Lazio et à l'Inter du temps de sa carrière de joueur, son fiston Giovanni a séché la Juve en l'espace de quinze minutes. D'abord en profitant d'une belle bavure de Bonucci. Le défenseur veut se la jouer grand seigneur en dégageant derrière son pied d'appui, mais foire complètement son geste technique. Un cadeau sympatoche pour Rigoni, dont la frappe déviée par Buffon revient dans les pieds d'Ocampos, qui se heurte lui aussi à Gigi. Mais voilà finalement Giovanni Simeone , qui déboule comme un super héros pour battre d'un but de crevard le gardien de la. Avant d'y aller de son doublé, quelques minutes plus tard, d'une tête piquée dans la surface.La Juve, complètement paumée, concède un nombre incalculable d'occasions. Et va même encaisser un troisième but. Lucas Rigoni place ainsi un coup de casque qui pousse Alex Sandro à marquer contre son camp. La Juve a la tête dans le sable, et la tronche de mort vivant que tire Massimiliano Allegri au retour des vestiaires n'augure rien de bon pour le restant de la rencontre. Malgré l'entrée d'Higuaín et un coup franc tardif inscrit par Pjanić, la Vieille Dame continue de se vautrer. La Juve sombre à Gênes et laisse le Milan revenir à quatre points au classement. S'ils veulent à nouveau remporter la Serie A, lesseraient sans doute bien inspirés de se fier aux sages paroles d'Abdeslam Ouaddou. Eh ouais.Un but et puis s'en va. La Lazio plante un pion à la demi-heure de jeu par Milinković-Savić, qui reprend de près un centre de Dušan Basta, pour enfoncer encore un peu plus Palerme. Les Siciliens, qui n'ont toujours gagné qu'un seul petit match en quatorze journées, et ont perdu tous leurs matchs à domicile, se démènent, mais tombent sur une Lazio sereine, qui gère tranquillement son avantage. Les, invaincus depuis neuf matchs en Serie A, ne quittent décidément plus le top quatre du championnat. Et peuvent désormais se concentrer sur le derby romain, dans sept jours.L'Atalanta bouffe complètement Bologne en début de match et, à force d'arroser Mirante, trouve logiquement la faille. Andrea Masiello , complètement esseulé au deuxième poteau, propulse tranquillement un bon centre de Gómez au fond des filets d'un plat du pied sécurité. Bologne sort ensuite un peu la tête de l'eau, mais l'Atalanta est sans pitié cet après-midi. Sur corner, Jasmin Kurtić plante un coup de casque dans les filets adverses. Deux frappes cadrées et deux buts pour les hommes de Gasperini. Qui alignent là une sixième victoire de rang en championnat et continuent de squatter les sommets de la Serie A. Avant le match de la Roma ce soir, ils sont solidement installés au quatrième rang. Folie.Le calme plat jusqu'à ce que Karnezis se décide à faucher dans la surface Diego Farías. Qui transforme la sentence lui-même pour donner l'avantage aux siens. Si le Francais Seko Fofana égalise dès le début du second acte, Cagliari offre enfin quelques gourmandises à ses supporters. Barella envoie une louche subtile pour Isla, dont le centre en bout de course trouve Sau, qui conclut d'une superbe talonnade derrière son pied d'appui. Le stade Sant'Elia gronde de plaisir et pousse ses hommes jusqu'au bout du temps additionnel, qui maintiennent de justesse leur avantage face à des Frioulans sacrément poisseux, qui touchent deux fois les montants.Quand on n'a presque rien à bouffer, il faut parfois savoir se contenter des restes. Diego Falcinelli , l'attaquant de Crotone, l'a bien compris. Alors que son équipe peine à construire pour s'approcher du but de la Sampdoria, l'avant-centre marque un but de rapace dans la surface pour donner l'avantage aux siens juste avant la mi-temps. La Samp n'a elle aussi pas grand-chose à proposer au menu cet après-midi, mais les Génois vont également savoir faire avec : Bruno Fernandes profite ainsi d'une frappe contrée d'un de ses coéquipiers pour pousser le ballon dans les filets adverses, à un mètre du but. C'est moche, mais ça permet toujours à la Samp d'éviter de s'incliner face au cancre de la Serie A. Qui, et c'est à signaler, quitte pour la première fois la dernière place du classement, la refilant à Palerme. Le Sud de l'Italie fait la tronche.