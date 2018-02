Le gardien des Herbiers motivé par Buffon

2

"Des arrêts de Buffon sur penalty" : voilà comment le héros Pichot a préparé sa séance de tirs au but victorieuse #VHFRCL pic.twitter.com/Ki3qJN4sRV — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 27 février 2018

Buffon est toujours décisif, même en Coupe de France Héros de la qualification des Herbiers mardi soir face au RC Lens en quarts de finale de la Coupe de France (0-0, 4-2 tab) , le gardien Matthieu Pichot a expliqué aux micros d'Eurosport la manière dont il avait occupé les quelques minutes précédant la séance de tirs au but : «, explique le portier de 28 ans qu'on avait vu se cacher sous une veste avant la séance.Préparation réussie, Matthieu Pichot a ensuite arrêté deux des quatre tirs au but lensois et envoyé le petit poucet herbretais en demi-finales de Coupe de France Bon, en revanche, même en cherchant bien, on a du mal à se souvenir d'un penalty arrêté par Buffon en Coupe du monde...