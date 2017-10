Le Gabon n'a toujours pas digéré

Samedi dernier, le Maroc éliminait le Gabon de la course au Mondial à la faveur d'une raclée 3-0 sur ses terres. Normal, les Panthères ont passé leur journée à épancher leur diarrhée. Un jus d'orange empoisonné, réellement ? Entre les accusations des uns et l'ironie des autres, difficile de dégager la pulpeuse vérité de l'affaire. Récit d'une journée pas comme les autres avec ceux qui l'ont vécue aux toilettes.

« Bien sûr que les Marocains savaient. Ils nous narguaient, il se foutaient de notre gueule. Benatia faisait des snaps, ça lui faisait plaisir. »

C’est l’histoire d’une carafe remplie d’un jus d’orange empoisonné. Pas de Blanche-Neige, pas de nains, pas de sorcière, pas de pomme rouge sang non plus. Juste du jus d’orange et ses victimes. Dans ce genre d’affaire – puisque affaire il y a –, il existe deux types d’intervenants : le témoin loquace, celui qui dénonce à haute voix, et la victime souhaitant rester floutée. Ici, le loquace s’appelle Giovanni Ébé. Matricule : ancien latéral gauche de la sélection gabonaise, 30 ans, venu sur place pour soutenir ses coéquipiers. Six jours après la défaite 3-0 subie par le Gabon face au Maroc dans un match capital pour la qualification à la Coupe du monde 2018, le bonhomme rumine encore sa frustration depuis les sous-sols de la gare du Nord. «, confie-t-il d’entrée au bout du fil.» Il inspire, puis rembobine la cassette.Ce samedi matin-là, les vingt-trois joueurs de l’équipe nationale descendent dans la salle de petit-déjeuner de l’hôtel Farah de Casablanca, un cinq étoiles. Il est 10 heures. Comme d’habitude, le buffet est composé de céréales, fruits frais, viennoiseries, laitages, jambon, plats chauds et boissons. Arrivés le lundi précédent, voilà donc quatre jours que les joueurs se servent des mêmes produits, s’assoient aux mêmes tables, avalent les mêmes boissons. Ils n'ont de toute façon pas le choix, puisque la Fédération a refusé d’envoyer sur place un cuisinier attitré malgré les demandes spécifiques de Daniel Cousin , l’ancien attaquant lensois aujourd’hui manager général de la sélection. Qu'importe, puisque jusqu'ici, les ventres vont bien. Sauf que ce matin-là, quelque chose cloche : «, explique un joueur qui désire rester anonyme.» Ils sont dix en tout à se servir un verre. Les autres sentent le coup fourré. À 11h15, premiers maux de ventre. Le joueur en question remonte dans sa chambre, son compagnon de chambrée est déjà aux toilettes, mêmes symptômes. Giovanni confirme : «» Le mot est juste.Le défenseur, qui s’est retenu de boire le liquide empoisonné, est spectateur d’une véritable apocalypse gastrique. «(Tandjigora, ndlr)» L’équipée boitante file devant la chambre du médecin et se place en bout de queue. Sont déjà présents le coach adjoint, un des kinés, le traducteur et six autres joueurs. Après une rapide analyse du mal collectif qui frappe l’effectif, le médecin donne son diagnostic : empoisonnement général. Il est 12h, le match est dans huit heures. «» , éructe-t-il. Les vingt-deux joueurs, dont l’hôtel est situé en plein centre-ville de Casablanca, appellent le bus de l’équipe. Problème, ce dernier a disparu, bloqué au cœur des embouteillages de la ville. Il faudra donc prendre le taxi. « Pierre-Emerick Aubameyang , ndlr)La caravane échoue dans un restaurant asiatique aux toilettes salvatrices. À quelques heures d’un match capital pour la qualification en Coupe du monde, l’après-midi sera donc rythmée par les plaintes du bal des éclopés, comme le confirme Giovanni : «(Sorti à la 15minute, Tandjigora souffre d’une rupture des ligaments croisés, ndlr.)Dans le tunnel avant d’entrer sur le terrain, la confrontation est inévitable. «» Le Maroc s’impose 3-0 sur un triplé de Khalid Boutaïb , ancien Strasbourgeois et Ajaccien, et élimine définitivement les Panthères de la course au Mondial tout en chopant la première place du groupe C des éliminatoires africaines. Le début de la polémique, en réalité, puisque l’heure est venue de régler ses comptes.Car face aux accusations, Mustapha Hadji , sélectionneur adjoint des Lions de l’Atlas, a envie de s’épancher sur RMC : «(...)» Des accusations à peine voilées qui soulignent la ligne de défense du Maroc : une certaine dose d’ironie et pas mal de dénigrement. Et si le problème remontait à un peu plus loin qu’une simple gorgée de jus d’orange ? Giovanni accumule les soupçons : un hôtel en plein centre-ville choisi par la Fédération marocaine, placé en surplomb du plus grand marché de nuit de Casablanca, à «» et de ses bruits de trains, des drapeaux gabonais placardés sur les fenêtres pour marquer la présence de la sélection, un étage non privatisé et des voisins de chambre étrangement fêtards pour un cinq étoiles, des coups de klaxon incessants pendant la nuit, une absence totale de policiers chargés de la sécurité du groupe, un dernier entraînement effectué la veille du match sans ballons à cause d’une inexplicable disparition du sac qui les contenait, et enfin l’évanouissement le soir même du fameux jus d’orange empoisonné, pourtant réclamé pour des analyses.Alors, qui est le coupable ? Un loup esseulé un peu trop porté sur le patriotisme, ou carrément le chef de meute ? Giovanni a sa petite idée sur la question, même s’il sait que cela ne va pas plaire : «» Et d’enchaîner : «» Cet autre joueur de la sélection se souvient lui d’un précédent, au Mozambique , où quatre membres de l’équipe avaient déjà subi un empoisonnement à la nourriture. Pourtant, aucune mesure préventive n’a été prise afin de minimiser les risques de récidives, malgré l’appui financier important du président Ali Bongo.Côté gabonais, justement, l’armure explose. À deux pas de participer à la première Coupe du monde de leur histoire, les Panthères, qui soulignent toutefois que les Marocains «» , pointent «» de leurs propres dirigeants. L’intendant, par exemple, est un ancien arbitre. «, s’énerve Giovanni Ébé, José Antonio Camacho , modeste ex-joueur et coach du Real, de la sélection espagnole et de Benfica , en prend aussi pour son grade. «(il appuie),» L’enquête est aujourd’hui en cours, mais personne ne se fait réellement d'illusion, le match ne sera pas rejoué. Il faudrait des preuves et il n'y en a pas. Reste une qualification en CAN à aller chercher, et «» , confie dans un souffle notre témoin anonyme, soigné de son mal. Enfin, pas tout à fait, apparemment : «