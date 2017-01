Le Gabon éliminé de sa CAN

Les Panthères devaient s'imposer afin de sortir des poules dans une compétition organisée chez elle. Mais Aubameyang et ses potes n'ont jamais paru en mesure de passer la vitesse supérieure pour aller chercher la victoire. C'est donc le Cameroun qui disputera les quarts de finale.

Cameroun 0-0 Gabon

Il n'en restera qu'un

PEA pas inspiré

Par Florian Cadu

Il devait être la bonne surprise de la coupe d'Afrique des nations, organisée par ses soins dans sa maison. Pierre-Emerick Aubameyang , son joueur phare, devait être l'homme-clé de la compétition. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu pour le Gabon . Au bout de la quatrième minute, quand PEA a incompréhensiblement raté le cadre alors qu'il était à quelques centimètres des buts, tout le pays avait déjà tremblé. Quand son partenaire a tapé le poteau à la dernière minute du temps additionnel, il a définitivement compris. L'immense espoir s'est alors transformé en énorme déception au bout de trois petites rencontres sans relief : avec son nouveau match nul contre le Cameroun , le pays hôte est déjà éliminé du tournoi et ne verra pas les quarts de finale, au contraire de son adversaire du jour. C'est d'autant plus cruel que les Panthères n'ont pas connu la défaite une seule fois. Mais la CAN n'est pas l'Euro, et le Gabon ne deviendra pas le Portugal européen. Sa CAN, il l'a tout simplement ratée. Comme sa prestation contre les Lions Indomptables.Pas ded'observation dans ce qui ressemble à un huitième de finale pour le Gabon . Ce dernier devant absolument s'imposer pour ne pas voir son aventure s'arrêter prématurément, il démarre très fort. Cela se traduit principalement par des coups francs dangereux. Mais le Cameroun ne se laisse pas faire. Forts de leurs quatre points, les Lions Indomptables semblent confiants. Surtout qu'ils ne sont absolument pas à l'abri d'une mauvaise surprise, le Burkina menant devant la Guinée et étant donc en bonne position dan la poule. Bref, l'épée de Damoclès reste suspendue au-dessus du stade et patiente pour choisir sa victime. En attendant, les deux équipes se rendent coup pour coup, que ce soit au niveau physique ou en terme d'occasions. Avec, quand même, un petit avantage pour les Panthères.Sauf que voilà : si le Gabon veut se qualifier, il doit faire plus. Beaucoup plus. Aubameyang, par exemple, ne parvient pas à endosser le costume de sauveur que toute une nation attend. À l'image de son immanquable gâché en tout début de rencontre. Le Cameroun , qui défend sereinement, ne lui facilite pas la tâche. De plus, les Lions savent faire peur sur les quelques contres qu'ils se procurent et par des frappes de loin. Un but de leur part, et c'en est terminé du suspense. À l'heure de jeu, le score, angoissant, est toujours bloqué à 0-0. Pendant ce temps-là, le Burkina achève les Guinéens en doublant la mise et scelle sa victoire. Tous les regards sont donc tournés vers ce terrible Cameroun- Gabon . Un homme se met vraiment en évidence en raisons de ses plongeons aussi efficaces que cinématographiques : Ondoa, le dernier rempart des verts. Que le pays hôte n'effraie pas le moins du monde. Sauf une fois, quand le montant est venu à la rescousse du portier. C'est cruel, mais finalement assez logique : le Gabon est éliminé de sa CAN. Il n'est même jamais entré dedans.