Le frisson Seri

Véritable métronome de son équipe, Jean Michaël Seri a encore montré face à l’Ajax Amsterdam qu’il représentait l’élément indispensable de Nice. Problème : le milieu n’est pas certain de rester. Surtout si Nice ne se qualifie pas pour les poules de la Ligue des champions.

L'équilibriste

Arsenal a des sous... mais ne joue pas la C1

Par Florian Cadu

Propos de MD recueillis par FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jusqu’à la fin juin, la question concernant le mercato de Nice se résumait en une question prioritaire : Mario Balotelli allait-il rester ? Un mois plus tard, tout le monde sait que l’Italien a rempilé pour une saison. Reste qu’une autre interrogation plus discrète, mais encore plus importante prend enfin toute la place qu’elle mérite : Jean-Michaël Seri va-t-il rester ? Courtisé par le Paris Saint-Germain, la Roma ou Barcelone il y a quelques semaines, le milieu de terrain avait vu les rumeurs de transfert disparaître petit à petit dans les journaux. Sauf que voilà : la rentrée approche, les effectifs ne sont pas encore au complet et les clubs se bougent pour trouver la perle rare. Pour Swansea (qui a d’ores et déjà proposé 17 millions d’euros) et surtout Arsenal, Seri en est une. Évidemment, les Aiglons n’entendent pas lâcher leur joueur (sa clause libératoire monte à quarante millions). Mais les discussions entre les différentes parties ne sont pas près de s’arrêter.D’abord parce qu’après deux saisons complètes en Ligue 1, l’Ivoirien de 26 ans a envie de gagner des titres, de se mesurer aux meilleurs et de découvrir la Ligue des champions, maintenant ou demain. Or, Nice, qui a concédé le nul à domicile contre l’Ajax Amsterdam lors du troisième tour préliminaire aller de la C1 (1-1) et qui devra remporter un nouveau barrage s’il élimine les Hollandais, n’est absolument pas certain de la disputer dans les années à venir. Et ensuite parce que Jean Michaël a de nouveau montré, contre ces mêmes Néerlandais, qu’il était reparti pour enchaîner les grosses performances, à l’instar de la saison 2016-2017 (sept buts en Ligue 1, dix passes décisives). Poumon de l’entrejeu niçois, Seri a tout fait, que ce soit dans la récupération ou dans la circulation de balle. Dans le domaine défensif ou offensif. Que ce soit pour couper des attaques adverses ou pour porter le danger dans l’autre surface. Alors que ses partenaires n’étaient pas au mieux pendant vingt-cinq minutes, c’est par exemple lui qui a sonné la révolte, d’une accélération létale accompagnée d’une feinte de frappe à l’approche des buts d’Andre Onana. Pour quel résultat ? L’ouverture du score de Balotelli, qui n’avait plus qu’à pousser la balle au fond des filets. C’est l’Italien qui a été ébloui de lumière ? Cela n’a pas suffi pour offrir la victoire aux siens ? Peut-être. Mais on n’a franchement pas envie d’imaginer Nice sans son métronome, que Super Mario soit en forme ou non., admire Michel Dussuyer , qui a eu Seri sous ses ordres en sélection entre 2015 et 2017.» Est-ce à dire que l’international aux 17 sélections doit viser une entité aux ambitions plus élevées ou un championnat plus compétitif ? Pas forcément, non. Mais il doit sentir que le projet dont il fait partie est toujours séduisant et peut rivaliser avec ceux qui lui sont aujourd’hui proposés. Bien sûr, Nice n’a pas les moyens financiers des. Mais réussir à se qualifier pour la C1 devrait pouvoir convaincre le petit format ivoirien et permettre aux amateurs de Ligue 1 de continuer à se régaler en le regardant jouer. «, reprend Dussuyer.» S’il pouvait passer encore une fois par la Promenade des Anglais, on ne s’en plaindrait pas. Car l'élément indispensable de la Côte d'Azur, c'est lui.