Le footballeur le plus riche du monde joue à Leicester

Attention, Faiq news ! Valère Germain ? Non, aucun de ces légendes n'est le joueur plus riche du monde. D'après le site internet du, le sceptre est détenu par Faiq Bolkiah . À 19 ans, l'héritier évolue avec la réserve de Leicester depuis 2016. Au-delà de son statut de concurrent direct de Riyad Mahrez , cet ailier est avant tout le neveu du sultan de Brunei , Hassanal Bolkiah. La fortune de ce dernier provient principalement du pétrole et s'élève à 17,6 milliards d'euros.Le père de Faiq, Jefri Bolkiah (frère du sultan), possède un garage suffisamment spacieux pour ranger ses 2300 voitures, parmi lesquels des Bentley, des Ferrari et des Rolls-Royce. En 2004, pour célébrer ses 50 ans, le paternel avait fait construire un stade et invité Michael Jackson pour un concert privé devant sa famille. Le Roi de la Pop avait reçu un chèque de 14 millions d'euros pour cette prestation.Malgré cet héritage, Faiq Bolkiah a décidé de devenir joueur professionnel. «» , avoue le natif de Los Angeles.Quand on naît dans les favelas, on s'entraîne parfois avec des chiens errants. Quand on vient de la famille Bolkiah, on prend un peu plus de risques que ça :