Le football serbe face au démon du racisme

Les incidents racistes qui se sont produits à l'encontre du Brésilien Everton Luiz il y a une dizaine de jours ont provoqué un bad buzz inattendu qui a permis de remettre en lumière le climat délétère qui gangrène le football serbe. Et de jeter l'opprobre sur le plus terrible de ses enfants : le FK Rad. Mais si United Force 87, son principal groupe de supporters, parvient à se démarquer à travers la violence extrême de ses propos, force est de constater qu'il n'est pas le seul responsable de la situation.

Le racisme comme moyen d'exister

La contamination nationale

Ultras, directions, politiques : tous complices ?

Par Julien Duez, avec Loïc Tregoures

Sauf mention contraire, tous propos recueillis par Julien Duez.

Dès le coup de sifflet final, alors qu'il vient d'essuyer deux mi-temps de cris de singe en plus d'un tombereau d'insultes inscrites sur une banderole, Everton Luiz craque. Le milieu de terrain du Partizan Belgrade ose faire face au kop du FK Rad et adresse un doigt d'honneur à ses détracteurs, avant de pointer le blason de son club contre son cœur. Un geste qui va mener les joueurs du Rad à tenter de s'en prendre à ce Brésilien mat de peau. Il faudra une intervention de la police couplée à celle de ses coéquipiers pour qu' Everton finisse par quitter le terrain, en larmes. Des larmes brutales, sincères, qui ont fait le tour de la planète foot et rappelé à quiconque l'aurait oublié le grave problème de racisme qui sévit dans les tribunes serbes. En conférence de presse, Everton lâche : «Dans l'ombre du Partizan et de l’Étoile rouge, les deux géants du football serbe, le FK Rad (en français, «» ) tente d'exister à sa manière sur la scène belgradoise. Jadis propriété d'une entreprise de BTP aujourd'hui disparue, il est davantage connu pour ses supporters sulfureux que pour son palmarès sportif. Si partout en Serbie , les ultras sont loin d'être des enfants de chœur, ceux du Rad ont franchi toutes les limites. «, explique Dejan Zec, fondateur de l'ONG Centre for Sport Heritage, basée à Belgrade.Ces supporters sont rassemblés sous la bannière du groupe United Force. En tribune, ils n'hésitent pas à afficher des, symbole de la SS, des croix celtiques, des versions nazifiées de l’emblème du Rad, une crosse épiscopale, et multiplie les hommages à Ratko Mladić, le «» , actuellement jugé par le TPI pour l'organisation du massacre de Srebrenica en 1995. Un génocide dont la United Force fait l'apologie à travers certains de ses chants, particulièrement lorsque le Rad affronte le FK Novi Pazar, l'équipe de la minorité bosniaque, de confession musulmane.Le niveau de violence est tel que l'on considère en Serbie que la United Force gère le club en sous-main. Pour Dejan Zec, c'est cette omniprésence autour du terrain qui explique le soutien des joueurs envers leurs supporters, malgré un comportement bien peu orthodoxe : «Si le racisme est la marque de fabrique des supporters du FK Rad, les groupes des autres clubs serbes ne sont pas exempts de tout reproche. À commencer par les rivaux locaux du Partizan et de l'Étoile rouge. Mais au-delà de quelques incidents racistes et antisémites (notamment à Tottenham l'année dernière), ceux-ci ont la particularité d'agir comme de véritables groupes mafieux, actifs entre autres dans les trafics de drogue et d'armes, souvent en lien avec les édiles politiques locaux et nationaux, un peu à la manière desargentines. C'est pourquoi, après la rencontre, les déclarations de l'entraîneur du Partizan , Marko Nikolić, paraissaient peu crédibles : «De quoi rire jaune. Lorsqu'il entraînait l' Olimpija Ljubljana en 2016, il s'était rendu coupable d'avoir traité de «» l'un de ses joueurs nigérians qui avait célébré une égalisation un peu trop longtemps à son goût. Une déclaration non sanctionnée par le président de l' Olimpija , le Serbe Milan Mandarić. La Fédération slovène prendra ensuite la décision de le sanctionner jusqu'à la fin de la saison. Nikolić n'a d'ailleurs pas attendu longtemps pour faire volte-face sur sa déclaration qui suivit le match face au Rad, en demandant à ce que tous les protagonistes de l'incident soient sanctionnés, y compris Everton Luiz . Chassez le naturel...Le lendemain des incidents, la sanction tombe : dans un communiqué, la Fédération serbe (FSS) ordonne la fermeture «» du stade Pierre Ier, une arène de quartier faite de béton décrépit et de bois vermoulu. Un verdict qui paraît bien léger au vu de la gravité des faits, aucune décision concrète n'ayant été prise directement à l'égard des supporters, bien que le porte-parole de la FSS nous affirme qu' «» . Se pose alors la question suivante : la Fédération aurait-elle réagi si les larmes d' Everton n'avaient pas fait le tour du monde ?Pour Mina Milanović, du magazine d'investigation, la législation serbe est inefficace : «» Dejan Zec tempère : «En attendant, le football serbe est dans une impasse. «, se souvient Mina Milanović."n'avait pas la force nécessaire pour s'attaquer à ce problème à l'heure actuelle"."force nécessaire"» Ajoutez à cela les connexions avérées entre ultras mafieux et cercles du pouvoir et l'on obtient un statu quo qui arrange tout le monde.Dix jours après les incidents, la FSS n'a prononcé aucune autre sanction à l'égard du Rad. En interne, le discours est bien lissé : «, explique Uroš Tošić, le manager général du club.Selon lui, le noyau des fauteurs de troubles comporterait une dizaine de personnes. Mais la pomme pourrie a gangrené tout le panier et cela, la direction semble incapable de l'admettre. Pire encore, certains membres de la direction tiennent publiquement un discours radicalement contraire, à l'instar de Jelena Polić, la vice-présidente du club. Sur les réseaux sociaux, celle-ci dénonçait les prétendues larmes de crocodile d' Everton en conférence de presse : «» Le message a entre-temps été supprimé, mais une chose est sûre : tant que l'infernal triangle d'intérêts entre ultras, directions de club et monde politique ne se brisera pas, la situation n'a aucune chance de changer. Là encore, il faudra que les solutions partent d'en haut, pour montrer une bonne fois pour toutes que le racisme n'est pas une spécificité serbe, mais concerne l'ensemble du monde du football.