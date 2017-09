Le football et le marketing de genre

Pour la première de Bibiana Steinhaus, le Hertha Berlin a proposé des billets à moitié prix pour les femmes. Bonne idée ou maladresse ? Si dans le football moderne, il apparaît normal que le public féminin soit une cible marketing comme une autre, force est de constater que la forme importe autant que le fond.

In Berlin haben Frauen schon immer Zukunft gestaltet. Bibiana Steinhaus reiht sich ein am Sonntag bei #BSCSVW ein. Zeit wird's! #hahohe pic.twitter.com/yifDWOCCw3 — Hertha BSC (@HerthaBSC) 7 septembre 2017

Des femmes au rabais

En marche vers la normalité

Vive le long terme !

Enceinte sécurisée

Par Julien Duez

Béatrice Barbusse est l'auteur de l'enquête Du sexisme dans le sport, publiée en 2016 aux éditions Anamosa. Tous propos recueillis par JD, sauf ceux de Bibiana Steinhaus, tirés du site herthabsc.de.Béatrice Barbusse est l'auteur de l'enquête, publiée en 2016 aux éditions Anamosa.

Berlin, terre de pionnières. C’est en tout cas le message qu’a souhaité faire passer le Hertha à travers un clip vidéo dans lequel apparaissent pêle-mêle la première bachelière de l’histoire, la première Allemande à obtenir son étoile sur le Walk of Fame, l’inventeur de la Currywurst ou Angela Merkel. Leur point commun : toutes ont un lien avec la capitale allemande. Alors en apprenant que l’Olympiastadion serait la première enceinte à voir une femme arbitrer un match de Bundesliga, la cellule marketing du club n’a pas hésité un instant. Il fallait marquer le coup.» Béatrice Barbusse, sociologue et maîtresse de conférence à l’université Paris-Est Créteil, ne mâche pas ses mots. Le Hertha a en effet choisi d’honorer Bibiana Steinhaus en proposant aux femmes des billets demi-tarif pour la réception du Werder de Brême. «» , poursuit-elle. Du côté de la cellule marketing du Hertha Berlin, on ne l’entend pas de cette oreille : «, se défend Marcus Jung, directeur de la communication des Bleu et Blanc.Mais pour Béatrice Barbusse, la démarche reste maladroite : «: "C’est quelque chose que vous n’avez jamais vu."» , ajoute celle qui a été présidente d’un club professionnel de handball masculin pendant cinq ans.Aucune raison, en effet, de nier le caractère exceptionnel du match en question. «» , admettait Bibiana Steinhaus à demi-mot avant la rencontre. «, explique Marcus Jung.Un beau discours qui n’émeut pas Béatrice Barbusse. Pour la sociologue, spécialiste des questions de genre dans le sport, agir enne sert à rien. Et de prendre en exemple l’Olympique de Marseille lors de la dernière Journée des droits des femmes. Pour toute place achetée, le client en recevait une autre gratuitement pour la personne féminine de son choix. Ou encore le Stade rennais qui proposait des tickets à prix réduits pour les femmes le jour de la Saint-Valentin. «, » déplore Béatrice Barbusse, pour qui les promotions ponctuelles visent principalement à se donner bonne conscience. «"Regardez mesdames, on fait quelque chose pour vous. Si vous ne venez pas, on n’y peut rien, mais vous ne pourrez pas nous reprocher de ne pas avoir essayé." »Séduire le public féminin à travers des opérations marketing partirait pourtant d’une bonne intention, visant à augmenter la mixité dans les stades. «» , analyse Marcus Jung, qui reconnaît pourtant ne pas détenir la solution miracle : «» Et si la solution résidait dans le long terme ? «, tempère Béatrice Barbusse.Loin des fastes de la Bundesliga, dans le relatif anonymat du National 2, un petit club en a fait l’expérience depuis plusieurs années. Au FC Chartres, les femmes accèdent aux rencontres de l’équipe première gratuitement en pourtour. «» , se félicite Guillaume Foucher, responsable de la communication du club eurélien. Lorsque les pensionnaires du stade Jacques-Couvret sont montés dans le défunt CFA, une place assise coûtait sept euros, sans distinction de genre. «Mais alors, faut-il forcément passer par des tarifs préférentiels pour attirer les femmes au stade ? Pour Béatrice Barbusse, le caractère profondément masculin du football joue un rôle déterminant : «À deux ans de la Coupe du monde féminine qui se tiendra en France, la tâche reste considérable. Et il incombe au football que cette grande fête soit une réussite, car au vu de son statut de discipline la plus populaire du monde, ce ne sont pas que les femmes qui en ressortiraient gagnantes, mais bien tout le sport, conjugué au féminin.