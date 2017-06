Le samedi 14 février 2015 à 17h30, Laura Dupuis se faisait renverser par un train de la ligne H au passage à niveau de la gare de Presles-Courcelles. Elle était une joueuse de football comme les autres, devait intégrer le centre de formation du PSG une semaine plus tard, et avait couru au milieu des rails pour récupérer son ballon.

La semaine suivante, elle devait partir au PSG

Trois décès en vingt ans au même endroit

Vivre au milieu des souvenirs

Par Théo Denmat, à Presles

C’était un samedi, le jour de la Saint-Valentin. À 17h30. Comme des centaines d’ados chaque jour, Laura Dupuis, quatorze ans, traverse à pied la ville de Presles pour rejoindre sa maison. Elle a passé la journée au city stade de la ville, un petit bourg boisé de 3800 âmes au cœur du Val-d’Oise, à quarante minutes au nord de Paris en voiture. Elle marche avec trois de ses amis, et se retrouve rapidement à proximité du passage à niveau de la ville, situé juste en aval de la gare SNCF. La gare, tiens, un vrai point névralgique de circulation, tant piétonne qu’automobile, planté en plein milieu de la commune. Et qui la coupe en deux. Il existe un passage souterrain, mais personne ne l’emprunte. La jeune fille habite justement de l’autre côté, à moins de cinq minutes à pied. «, raconte Catherine Dupuis, sa mère.La sonnerie retentit, les barrières sont baissées, un train arrive. De ce qu'il s'est vraiment passé ensuite ne subsiste qu'une version diluée de la réalité, et les circonstances du drame restent, deux ans plus tard, floues pour les parents. Seule certitude : Laura courait après son ballon de football, parti rouler sur les rails. Lui a-t-il échappé ? A-t-elle tiré dedans ? Mystère. «, se questionne encore Alain , le père."Traverse pas !"» Laura est soufflée sur les barrières par un direct Beauvais-Paris de la ligne H et perd la vie sur le coup. Pour un ballon. Parce que le football, c’était sa vie.Tout le monde, ou presque, à Presles, se demande encore aujourd'hui ce qu’il a pu se passer cet après-midi-là. Il y a ceux qui ont simplement «» de l’accident et qui hochent la tête d’un air désolé, d’autres qui étaient à l’église pour rendre hommage à une figure «» du quartier et qui glissent un mot de condoléance, et enfin les jeunes qui la connaissaient depuis longtemps et qui fuient à l’évocation de son nom. Trop douloureux. Tous, en revanche, s’accordent à dire que ce qu'il s’est passé ce 14 février 2015 a «» . Et la vie de la famille Dupuis, qui reçoit dans la cuisine d’une grande maison blanche, tuiles foncées, avec jardin à l’arrière et place devant pour garer la voiture. Voilà dix ans qu’ils se sont installés, en 2007, Laura avait alors six ans. Deux ans plus tard, elle s’inscrivait au club de football de la commune, irrésistiblement attirée par le ballon. «, sourit Catherine.» Laura supporte l’OL en féminines, logique, et commence toutes ses listes d’anniversaire par le dernier ballon à la mode. Le père est photographe bénévole du club, la mère ne s’attarde pas trop au stade : «Assis sur un banc près de l’école primaire du Nantouillet, justement accolée au stade de football, Richard Rizza enchaîne les cigarettes et les bises aux gamins aux voix fluettes qui semblent tous le connaître. Il porte un T-shirt noir «» sponsorisé par une brasserie et un coiffeur, une bague noire à l’annulaire droit, et prévient qu’il est d’accord pour répondre «» . Lui est entraîneur des gardiens du club : «» Elle joue 9 ou 10, mais est la première à demander les cages lorsqu'un de ses coéquipiers est indisponible. Il rit : «» À l’époque seule licenciée féminine au milieu de 200 gosses, une mère de famille qui passe par là ajoute qu’elle a le sentiment «» . Effectivement, aujourd’hui, elles sont trois. «, ajoute Alain Dupuis avec une pointe de fierté,De fait, ses performances en club lui permettent de jouer au niveau District, à Domont. Au cours d’un match, elle est repérée par un recruteur et son nom remonte jusqu’au PSG, qui lui propose des essais. «» , confie Catherine Dupuis, la gorge serrée. À vrai dire, même les garçons, d’ordinaire peu prompts à avouer qu’ils se faisaient dribbler par une fille, concèdent leur impuissance dans un sourire qui en dit long. Matthieu, quinze ans, croisé dans la rue un ballon à la main en compagnie de deux amis, commence d’abord par refuser de répondre. Il s’en va, même. «» , l'excusent Théo et Ngatam. «» , avoue le premier. «» , détaille le second. Puis, à l’évocation des aménagements qui ont été faits au passage à niveau depuis l’accident, Matthieu revient : «» Puis il se radoucit : «Le décès de Laura aura bientôt deux ans et demi. Dans les semaines suivant le choc, après les bouquets de fleurs sur place et la cérémonie hommage au gymnase «» , la mairie LR avait annoncé l’ajout de deux demi-barrières supplémentaires, financées par la SNCF, pour 2017. Il faudra finalement attendre 2018. Car en ce vendredi de juin, une vingtaine de secondes avant l’arrivée du train de 16h20 en provenance de Paris, une sonnerie retentit. Les fameuses barrières s’abaissent, et le problème devient évident : de part et d'autre du passage meurtrier, elles ne bloquent que le côté droit de la route, dans le sens de circulation. Libre à quiconque de passer à gauche. De plus, ce dernier est situé à un endroit stratégique : l’école, la mairie, le stade, la poste et les commerces d’un côté, une immense zone résidentielle de l’autre. Et Laura, obligée de passer là tous les jours, n’est pas la première à y laisser la vie. Elle est la plus jeune, certes, mais surtout la troisième en vingt ans, et toujours selon le même procédé. En 1995, une femme se faisait percuter par un train au même endroit, avant un autre accident, dix ans plus tard. Un vieux couple réservé croit se souvenir de l’histoire d’une femme, tout juste majeure, percutée alors qu’elle traversait avec ses écouteurs dans les oreilles. «» Déjà, à l’époque, des doubles barrières avaient été réclamées, sans succès. Alain Dupuis : «» Et d’enchaîner, lorsqu'on lui demande si la commune a tiré des leçons du décès de sa fille : «Depuis la disparition de Laura, un tournoi de futsal est organisé à Presles chaque dernier dimanche de janvier, à quelques jours près de sa date de naissance. La compétition est réservée aux féminines, et les gagnantes repartent avec le trophée Laura Dupuis. Richard Rizza, qui confirme que l’épisode «» , glisse aussi qu’il avait été un temps évoqué de renommer le stade en son nom. «» , avait déclaré à l’époque Pierre Bemels, maire de la ville. Rien pour l’instant, même si «» , explique Catherine, la maman. «» , ajoute Alain . Le drame est désormais ancré dans l’histoire de la commune, à tel point que Monsieur le maire en a reparlé dans ses vœux de début d’année. Un spot de prévention avait même été tourné avec les jeunes de l’U.S.L, censé être diffusé sur les écrans vidéo des nouveaux transiliens. Mais là encore, MDupuis hausse ses sourcils bruns : «» Matthieu, le petit ado aux yeux bleus et au fort caractère croisé plus tôt, trouvait d’ailleurs que ce spot ne servait à rien, car «» par rapport à la réalité que tous ont vécu.Après avoir songé à «» et quitter les murs d’une maison emplis de souvenirs, les parents de Laura ont pour l’instant décidé de rester sur place. Parce que «» . Si l’enquête sur l’accident est close, ils évoquent la possibilité de porter plainte contre la SNCF si celle-ci continue à repousser les travaux de rénovation du passage à niveau. Le papa insiste : «"Attention en rentrant."» Un dernier point lui tient à cœur : certains avaient imputé l'accident à l’âge de Laura, la fougue de sa passion et l’imprudence inhérente à sa jeunesse. «